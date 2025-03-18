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台南旅宿業者推住宿優惠 搶攻4、5月旅遊淡季平日商機
每年4月、5月屬於台灣旅遊淡季，為提升民眾出遊意願，搶攻旅遊觀光商機，台南市政府今年推出「4、5月平日來台南，住1晚送1晚」專案，今由市長黃偉哲宣布專案優惠啟動，號召53家旅宿業者參與，觀旅局也加碼贈送限量5000份小提燈，邀請遊客輕鬆玩台南。
觀旅局表示，相較假日的高訂房率，平日出遊更能輕鬆體驗台南各地的人文風情，因此，為搶攻4、5月平日旅遊觀光商機，此次攜手53家旅宿業者推出住宿優惠吸客，包含民宿、旅館、觀光飯店及時下最夯的露營場，推出「住1晚送1晚」等多項優惠活動。
其中，老爺行旅推出雙人房2晚不到6000元、福爾摩沙遊艇酒店雙人房2晚5930元起；維悅酒店、森行旅、麗敏親子民宿等民宿業者則推出多種房型「住1晚送1晚」；另有3家合法露營業者加入，提供一帳住2晚800元超值專案，喜愛露營的朋友千萬別錯過。
黃偉哲表示，台南擁有豐富的經典旅遊路線與深厚的文化底蘊，不是1、2天就能充分體驗完，希望透過平日優惠住宿活動，讓旅客能有更多時間探索台南，深入體驗台南的歷史文化與多元觀光魅力，還可獲得限量的「精典泰迪情侶小提燈」。
觀旅局也推薦平日來台南旅遊的「6好」，包含古蹟景點輕鬆逛、美食小吃排隊少、泡湯SPA好預約、老街巷弄慢慢走、遊程體驗很悠閒、賞花拍照超愜意；對於「平日」定義及提燈發放方式，可向業者洽詢，歡迎遊客避開人擠人的假日，平日一起來台南走逛。
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