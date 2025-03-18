僅17間客房！瀨戶內海最美漂浮旅宿 可樂旅遊獨家開賣

看好日本的高端旅遊市場，擁有超過40年歷史、長期深耕日本的可樂旅遊，將於2025年度推出日本「海洋」及「鐵道」的兩大指標性頂奢行程，包括被稱之為瀨戶內海最美漂浮旅宿「guntû」，以及移動式星級酒店「曙光瑞風號」，因數量極有限，甫推出即大受關注，價格已非絕對指標。

●瀨戶內海最美漂浮旅宿「guntû」

航行於瀨戶內海的頂奢遊輪「guntû」，被稱為瀨戶內海最美的海上漂浮旅宿，全船僅有17間客房，最多服務34名旅客，船隻由日本建築師堀部安嗣設計，講求與瀨戶內海以及四季變幻的景色融為一體，淡雅沉靜的銀色船體會根據海色變化而改變，木質調的內裝既溫暖又帶獨特的清新氛圍。

全船四種房型皆為獨立套房，規劃有露台、更衣室、衛浴等空間，另外設置迷你吧，可以自由享用飲品。其中僅一間的「The guntû Suite」位於船首，可收行駛方向的數大美景；「Grand Suite」則擁有最寬廣的露台、「Terrace Suite」可在檜木製的露天風呂中，沉浸式地感受瀨戶內海的優美景緻。

旅客可於船上的餐廳享用由東京老牌料亭「重よし」大廚佐藤憲三監製，運用季節性的在地食材，並以極簡、洗鍊而精緻製作的和食料理；或是在面海的壽司吧檯座位，由淡路島壽司屋「亙」料理長坂本亙生監製，以當地海域捕捉的新鮮時令海鮮為主角，透過味蕾品嚐瀨戶內海之美。

此外，guntû還以日本傳統建築中「緣側」為啟發，於甲板設計特有的外廊露台，旅客可以在此享用時令甜點及飲品，一面吹著海風享受美景；船尾的休息室則提供奈良和菓子名店「樫舍」，由職人在旅客面前現場製作和菓子，這也是船上最特別的體驗之一。

可樂旅遊於「瀨戶內國際藝術祭」期間推出guntû的6日主題行程，即日起正式開賣，配置雙領隊服務，行程包括台灣市場獨家登上小豆島欣賞期間限定藝術品，並前往參觀2025年日本世界博覽會。

●移動式星級酒店「曙光瑞風號」

由JR西日本打造的豪華觀光寢台列車「曙光瑞風號」，素有「移動式星級酒店」之稱，列車共有10節車廂，包含2節全景展望車廂、15間單／雙人套房以及1間頂級客房，其中要價588,888元起的「世界稀有鐵道美宅」頂級客房，往年開賣不到10分鐘即售罄。

這列一位難求的列車，每房配有「專屬管家」，隨時隨地提供最貼心的服務。旅客於第6節「餐廳車廂」可以享受頂級美饌，包括「世界百大名廚」米田肇監製的「HAJIME」西式料理，其以獨特京料理為烹飪方式的頂級和食「菊乃井」，使用最道地新鮮的食材打造最奢華的舌尖饗宴。

可樂旅遊獨家包下今年11月24日出發列車，規劃限量「曙光瑞風號專列6日頂級之旅」，提供機場至住家來回專車接送，全程搭乘豪華商務艙、提供雙領隊服務，引領旅客漫遊山陰山陽秘境，體驗日本傳統茶道及神樂文化。除下榻「移動式酒店」瑞風號之外，可樂旅遊特別安排入住京都五星飯店，享用當地特色料理。這趟頂奢假期即日起開賣，限量28席次。

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素有「移動式星級酒店」之稱的豪華觀光寢台列車「曙光瑞風號」，可樂旅遊獨家包下今年11月24日出發列車，推出「曙光瑞風號專列6日頂級之旅」。圖／摘自Takashi Karaki

由奈良和菓子名店「樫舍」的職人，在旅客面前現場製作和菓子，是船上最特別的體驗之一。圖／可樂旅遊提供

旅客可在第6節「餐廳車廂」享受頂級美饌，使用最道地新鮮的食材、打造最奢華的舌尖饗宴。圖／曙光瑞風號提供

要價超過50萬元的「世界稀有鐵道美宅」頂級客房，曾創下開賣不到10分鐘即售罄的紀錄。圖／曙光瑞風號提供

「Terrace Suite」可在檜木製的露天風呂中，沉浸式地感受瀨戶內海的優美景緻。圖／可樂旅遊提供

guntû以日本傳統建築中「緣側」為啟發，於甲板設計特有的外廊露台，旅客可以在此處享用時令甜點及飲品，吹著海風放鬆身心。圖／可樂旅遊提供

全景展望車廂可在旅途中欣賞美麗的九州風光。圖／曙光瑞風號提供

以獨特京料理為烹飪方式的頂級和食「菊乃井」。圖／曙光瑞風號提供

品嘗由東京老牌料亭「重よし」大廚佐藤憲三監製，運用季節性的在地食材，並以極簡、洗鍊而精緻製作的和食料理。圖／可樂旅遊提供