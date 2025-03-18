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ChargeSPOT攜手怪奇事物所推聯名行動電源 借電抽好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ChargeSPOT於台北信義威秀推出怪奇事物所聯名借電站。圖／ChargeSPOT提供
ChargeSPOT於台北信義威秀推出怪奇事物所聯名借電站。圖／ChargeSPOT提供

數位時代不只資訊焦慮，「電量焦慮」也是許多現代人經常遇到的問題。ChargeSPOT自2019年推出服務以來，已在全台部署近萬座借電站，覆蓋全家便利商店、屈臣氏、台灣大哥大、春水堂及4大捷運系統，提供通勤族與旅客即時充電解決方案，甚至可以跨國借還超級狂。至今會員數已突破300萬，APP下載量與活躍用戶穩定成長，讓共享充電成為日常生活的一部分。

近期ChargeSPOT攜手「怪奇事物所」推出聯名行動電源，結合趣味插畫風格，讓「所長」化身旅人，為共享充電增添創意與驚喜。活動期間，ChargeSPOT於台北信義威秀1樓打造聯名展示區，並推出限量周邊商品。即日起至5月11日，凡於全台ChargeSPOT借電並登錄官網，即可參加抽獎，有機會獲得手機壓克力氣囊支架或飲料帆布提袋。

行動電源的安全性近來格外受到矚目，ChargeSPOT強調產品安全，所有行動電源皆通過國際與台灣安全認證，並內建溫度、電流、電壓監控系統，確保穩定運行。一旦偵測異常，機台將自動斷電並鎖定設備，保障使用者安全。此外，品牌積極推動環保概念，以「租借代替購買」，減少電池與線材浪費，並建立完善回收機制，截至2024年底，已成功回收超過4萬顆行動電源。

作為全球首家提供跨國租借的行動電源品牌，ChargeSPOT目前已拓展至台灣、日本、泰國、港澳、新加坡、澳洲等地，並計劃進軍越南、英國等市場，持續擴大共享充電版圖，為消費者提供更便捷的電力補給方案。

ChargeSPOT × 怪奇事物所，讓你隨時滿電，活力不間斷，從此告別「電量告急」。圖／ChargeSPOT提供
ChargeSPOT × 怪奇事物所，讓你隨時滿電，活力不間斷，從此告別「電量告急」。圖／ChargeSPOT提供
ChargeSPOT獨家聯名怪奇事物所，借電抽環保生活好物。圖／ChargeSPOT提供
ChargeSPOT獨家聯名怪奇事物所，借電抽環保生活好物。圖／ChargeSPOT提供
ChargeSPOT在台灣的會員總數已突破300萬，APP下載量與活躍用戶數穩定成長，讓循環充電體驗成為消費者日常生活的一部分。圖／ChargeSPOT提供
ChargeSPOT在台灣的會員總數已突破300萬，APP下載量與活躍用戶數穩定成長，讓循環充電體驗成為消費者日常生活的一部分。圖／ChargeSPOT提供

品牌 成功

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