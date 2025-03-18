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隱藏版「澳洲式早午餐」現身東區 Ricotta蛋糕太銷魂

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
燻鮭酪梨開放三明治。圖／花酒蔵提供
燻鮭酪梨開放三明治。圖／花酒蔵提供

睽違早午餐戰場多時，台北東區長青樹清酒吧「花酒蔵（Aplus Dining Sake Bar）」宣布推出澳洲式早午餐系列，預計自3月21日起進入試營運，於每周五至周日上午11點半至下午4點半供應。

酒吧老闆Eric為尋求早午餐創意靈感，特地飛回求學時旅居3年半的澳洲，最後自當地風靡世界的Ricotta Hotcake獲得啟發，與團隊研發出不添加麵粉、以瑞可塔起司（Ricotta Cheese）為主角的「鮮乳清蛋糕」系列。

Ricotta Hotcake由身兼廚師、餐廳老闆及美食作家的澳洲人Bill Granger首創，原版做法是將瑞可塔起司加入麵糊中，再煎成豐厚濕軟的鬆餅，搭配奶油、蜂蜜和香蕉享用。「花酒蔵」推出的「鮮乳清蛋糕」，則是經典版的變奏，不添加麵粉、將瑞可塔起司以鹽、香草精略加調味，再與打發的全蛋糊輕輕拌合、烘烤成圓形蛋糕後，脫模新鮮出餐。

「花酒蔵」的「鮮乳清蛋糕」由澳洲空運來台的瑞可塔起司現點現做，共有三種口味。第一是向原版Ricotta Hotcake致敬的經典香蕉口味，第二是點綴當季國產新鮮草莓與進口藍莓的綜合莓果口味，最後是冰熱衝擊鮮明的抹茶冰淇淋紅豆口味。Eric表示，無添加麵粉的「鮮乳清蛋糕」，「口感濕潤、綿密清爽，溫軟中透著瑞可塔起司淡雅酸香，百吃不膩。」

「鮮乳清肉派」則將蛋糕變身鹹食，以鮮乳清蛋糕為基底，填入義式番茄肉醬或燉和牛頰覆蓋酥皮烘烤，酥皮、肉餡與蛋糕交織出層次豐富的香味與口感，搭配生菜沙拉和香料炙烤番茄，亦甜亦鹹的滋味讓人輕鬆完食而不覺負擔，是「花酒蔵」限定的私房好料。

除「鮮乳清蛋糕」與「鮮乳清肉派」外，早午餐系列還有「鐵釜半熟蛋系列」、「Aussie Brunch澳洲式早午餐」、「」…等多款餐點，搭配的飲品除無酒精飲料外，Eric也推薦「氣泡水割清酒」，用蘇打水代替一般水，讓清酒香氣更加綻放、口感也更富層次。此外，店家引進紐約花果泡盛技術、費時96小時製作而成的「花漾氣泡清酒」，也是早午餐的好搭擋。

◎花酒蔵 APLUS Dining Sake Bar

．地址：台北市大安區安和路一段33號

．電話：02-2731-9266

．早午餐時段：周五至周日11：30～16：30 （最後點餐時間15:00）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經典香蕉鮮乳清蛋糕（前）、綜合莓果鮮乳清蛋糕。圖／花酒蔵提供
經典香蕉鮮乳清蛋糕（前）、綜合莓果鮮乳清蛋糕。圖／花酒蔵提供
抹茶冰淇淋紅豆鮮乳清蛋糕。圖／花酒蔵提供
抹茶冰淇淋紅豆鮮乳清蛋糕。圖／花酒蔵提供
焗起司雞肉燴半熟蛋。圖／花酒蔵提供
焗起司雞肉燴半熟蛋。圖／花酒蔵提供
慢燉和牛頰燴半熟蛋。圖／花酒蔵提供
慢燉和牛頰燴半熟蛋。圖／花酒蔵提供
義式肉醬鮮乳清肉派。圖／花酒蔵提供
義式肉醬鮮乳清肉派。圖／花酒蔵提供

澳洲 起司

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