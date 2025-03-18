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2024桃機美食嘉年華 13餐飲品牌榮獲「首FOOD」肯定

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
獲得「機場首FOOD」13間餐廳為L.E.A.F CAFÉ、Bistro:D畢卓樂地、SUBWAY、一之軒時尚烘焙、三商巧福及好好吃大餛飩等，由機場公司總經理范孝倫（中）頒發獎座，豐富選項滿足不同族群餐飲需求。圖／機場公司提供
獲得「機場首FOOD」13間餐廳為L.E.A.F CAFÉ、Bistro:D畢卓樂地、SUBWAY、一之軒時尚烘焙、三商巧福及好好吃大餛飩等，由機場公司總經理范孝倫（中）頒發獎座，豐富選項滿足不同族群餐飲需求。圖／機場公司提供

機場公司今天舉行2024「桃機好FOOD有 五星美食探險去」美食嘉年華頒獎典禮，揭曉Google Maps旅客評比活動獲得「機場首FOOD」的13間餐飲品牌。該活動自2024年底至2025年2月14日止舉辦，共吸引69間機場餐廳參與，活動期間旅客反應熱烈，在Google Maps平臺上累積超過3萬則評論，其中多家餐廳單店評論數更突破千則好評，充分展現旅客對桃園機場餐飲服務及品質的高度肯定。

機場公司總經理范孝倫表示，桃園機場2024年全年客運量4,492萬餘人次，因應運量持續上揚及旅客餐飲需求，本次美食嘉年華結合Google Maps迎合數位時代下民眾以手機APP探索美食的習慣，接軌國際也升級機場體驗，感謝積極參與活動的品牌、在第一線提供服務的夥伴，以及熱情支持的旅客，共同為桃園機場餐飲服務建立良好口碑，並提升國際能見度。

機場公司指出，2024桃園國際機場美食嘉年華「機場首FOOD」的13間餐廳徵選自兩座航廈及管制區內外的高人氣五星好評餐飲品牌，包括經典台味金仙滷肉飯、林東芳牛肉麵，異國料理SUBWAY、Katsuya吉豚屋，質感風格L.E.A.F CAFÉ、Bistro:D畢卓樂地餐廳等，豐富選項滿足不同族群餐飲需求，也讓前來機場賞飛機不出國的民眾，能親身感受桃園機場多元「食」力；此外，活動也頒發「英雄獎」給34家餐廳，肯定熱心參與活動，並為旅客提供優質餐飲服務。

桃園國際機場近期獲得Skytrax四星認證，其中關鍵之一為升級餐飲服務，例如為節省旅客等候時間，導入自助點餐機和條碼線上點餐；也增設智能熱食自動販賣機全天候供應服務，滿足各時段入出境及轉機旅客需求；此外，繼米其林推薦小吃及500碗名店，今年初第一航廈推出全新美食區「樂饗食尚」，引進本土手搖飲龜記茗品及連鎖速食漢堡王，提供台味及國際化的多元餐飲體驗。

「桃機好FOOD有 五星美食探險去」首FOOD獎得獎名單。圖／機場公司提供
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」首FOOD獎得獎名單。圖／機場公司提供
第一航廈推出全新美食區「樂饗食尚」，引進本土手搖飲龜記茗品及連鎖速食漢堡王，提供臺味及國際化的多元餐飲體驗。圖／機場公司提供
第一航廈推出全新美食區「樂饗食尚」，引進本土手搖飲龜記茗品及連鎖速食漢堡王，提供臺味及國際化的多元餐飲體驗。圖／機場公司提供
機場公司舉辦「桃機好FOOD有 五星美食探險去」頒獎典禮，機場公司總經理范孝倫感謝積極參與活動的品牌、在第一線提供服務的夥伴，以及熱情支持的旅客，共同為桃園機場餐飲服務建立良好口碑。圖／機場公司提供
機場公司舉辦「桃機好FOOD有 五星美食探險去」頒獎典禮，機場公司總經理范孝倫感謝積極參與活動的品牌、在第一線提供服務的夥伴，以及熱情支持的旅客，共同為桃園機場餐飲服務建立良好口碑。圖／機場公司提供
桃園機場升級餐飲服務，導入自助點餐機和條碼線上點餐，節省旅客等候時間。圖／機場公司提供
桃園機場升級餐飲服務，導入自助點餐機和條碼線上點餐，節省旅客等候時間。圖／機場公司提供

桃園機場 美食

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