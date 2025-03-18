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三星攜手BABYMONSTER！推Galaxy S25旗艦系列星粉獨享演唱會限量購票序號

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
科技×韓流音樂盛事！三星攜手BABYMONSTER震撼登場。圖／三星提供
科技×韓流音樂盛事！三星攜手BABYMONSTER震撼登場。圖／三星提供

音樂是Z世代最熱衷的語言，透過旋律抒發情感、以節奏展現自我。台灣三星攜手韓流超人氣團體BABYMONSTER，打造2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN TAIPEI，帶領星粉與MONSTIEZ以創新科技沉浸K-Pop震撼世界，即日起至3月25日於全台三星智慧館購買Samsung Galaxy S25旗艦系列並完成限時登錄申請，即可獲得演唱會保留席之限量購票序號，數量有限，送完為止。

BABYMONSTER自2024年出道以來，以強悍實力和獨特舞台魅力迅速吸引全球粉絲，號稱怪物級新人。去年首度在台舉辦粉絲見面會，門票秒殺，今年即將在2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN TAIPEI帶來更震撼的演出。Samsung Galaxy S25旗艦系列以卓越攝錄影規格與Galaxy AI科技，完美捕捉演唱會每一刻，「超高倍變焦」清晰拉近偶像距離，「超明亮夜幕攝影」細膩記錄偶像精湛舞藝，而Samsung Galaxy S25 Ultra的5,000萬畫素超廣角鏡頭，更能完整呈現壯闊應援燈海。演唱會結束後，「音訊橡皮擦」消除現場雜音，保留偶像天籟，再用「自動剪輯」一鍵生成花絮，讓感動隨時重現。

即日起至3月25日於全台三星智慧館門市購買Samsung Galaxy S25旗艦系列並完成申請步驟，即可獲得限量優先購票禮遇－BABYMONSTER保留席次專屬購票序號，每張發票限索取一組序號，數量有限領完為止。此外，若購買VIP套票，演唱會當天還能搶先觀看VIP Sound Check彩排，並與BABYMONSTER有更多互動。

●三星星粉獨享購機享BABYMONSTER專屬購票序號活動資訊：

活動期間：3月18日至3月25日

活動通路：全台三星智慧館

活動內容：於活動期間內購買Samsung Galaxy S25旗艦系列，完成指定申請步驟即可獲得「BABYMONSTER保留席次專區專屬購票序號」，消費者可於3月28日上午11點至3月30日上午11點至拓元售票系統完成購票。

演唱會時間：2025年6月28日（六）

演唱會地點：林口體育館

票價資訊：限購VIP套票6,800元／5,800元以及4,800元／4,300元等四種票價（每組購票序號限購買一張票券），數量有限，售完為止。

附註：相關演唱會購票流程及規範，請依照主辦單位Live Nation Taiwan理想國網站及拓元售票系統網站公告為準。

演唱會 票價 網站

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