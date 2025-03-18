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與光同行！TISSOT全新PRC 100 Solar腕表 有光就有路

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藍寶石水晶鏡面下，特殊的蜂格六角狀面盤，將能幫助手表將光線轉化為動能，令手表機芯進行運作。圖／TISSOT提供
藍寶石水晶鏡面下，特殊的蜂格六角狀面盤，將能幫助手表將光線轉化為動能，令手表機芯進行運作。圖／TISSOT提供

在宗教經典中曾有這句話，「神說要有光、就有了光。」光是大地萬物仰賴進而指引生命的重要存在，瑞士手表品牌天梭（TISSOT）近日便發表了新款PRC 100 Solar太陽能腕表，以「Lightmaster太陽能技術」打造太陽能石英機芯，並邀請英國人氣新星Archie Renaux拍攝形象宣傳。

1997年出生、現年27歲的Archie Renaux曾演出電視、電影包含《異形：羅穆路斯》、《漢娜》，以及目前正於串流平台Netflix上播放的奇幻影集《太陽召喚》（Shadow and Bone），巧合的是，影集的中文名稱、正與PRC 100 Solar的光線主題不謀而和。PRC則是天梭（TISSOT）旗下的重要系列，首次問世是於1980年代，其中PRC三個英文字母並分別代表精準（Precise）、堅固（Robust）與經典（Classic）的指涉。

2025新款PRC 100 Solar腕表則使用了以Lightmaster太陽能技術開發的太陽能石英機芯F06.615，當光線穿照了藍寶石水晶玻璃鏡面下的蜂窩結構透明太陽能板後，無論是人造光或自然光都可轉化為動能，而多餘能量還可儲存於可充電的電池中。根據官方資料顯示：完全充電後的表款可在黑暗中持續運行達14個月，表款並具快充模式，即便在陰天戶外持續進行10分鐘光照，即可提供24小時的持續運作。

為保護手表與機芯，表面同時將提供「EOE低動能顯示」（End of Energy），當手表能量接近完全消耗殆盡時，秒針將改為每4秒跳動一次、以提醒配戴者為手表補充能量。TISSOT PRC Solar表款將分39與34毫米兩種尺寸，其中39毫米共有5種不同材質與色彩配置，將在天梭（TISSOT）台北101專賣店搶先開賣，其餘直營店則從4月1日起開始供貨，小尺寸的34毫米則有4種型號款式，預計將在夏天來臨時上市。

現年27歲的英國男星Archie Renaux戲路多變，近日並為TISSOT拍攝PRC 100 Solar表款形象宣傳。圖／TISSOT提供
現年27歲的英國男星Archie Renaux戲路多變，近日並為TISSOT拍攝PRC 100 Solar表款形象宣傳。圖／TISSOT提供
多層次結構結合了表殼、藍寶石水晶鏡面與蜂窩結構透明太陽能板的PRC 100 Solar腕表，是TISSOT 2025年度首波重點。圖／TISSOT提供
多層次結構結合了表殼、藍寶石水晶鏡面與蜂窩結構透明太陽能板的PRC 100 Solar腕表，是TISSOT 2025年度首波重點。圖／TISSOT提供
英國男星Archie Renaux為TISSOT拍攝了全新PRC 100 Solar太陽能腕表形象視覺，以簡約穿搭展現新一代男星的活力。圖／TISSOT提供
英國男星Archie Renaux為TISSOT拍攝了全新PRC 100 Solar太陽能腕表形象視覺，以簡約穿搭展現新一代男星的活力。圖／TISSOT提供
TISSOT PRC 100 Solar腕表的系列縮寫，代表了精準、堅固與經典。圖／TISSOT提供
TISSOT PRC 100 Solar腕表的系列縮寫，代表了精準、堅固與經典。圖／TISSOT提供
TISSOT PRC 100 Solar腕表將帶來39與34毫米兩種尺寸，39毫米的訂價多在14,000元至16,900元不等，小資也能輕鬆入手。圖／TISSOT提供
TISSOT PRC 100 Solar腕表將帶來39與34毫米兩種尺寸，39毫米的訂價多在14,000元至16,900元不等，小資也能輕鬆入手。圖／TISSOT提供

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