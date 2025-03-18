與光同行！TISSOT全新PRC 100 Solar腕表 有光就有路

在宗教經典中曾有這句話，「神說要有光、就有了光。」光是大地萬物仰賴進而指引生命的重要存在，瑞士手表品牌天梭（TISSOT）近日便發表了新款PRC 100 Solar太陽能腕表，以「Lightmaster太陽能技術」打造太陽能石英機芯，並邀請英國人氣新星Archie Renaux拍攝形象宣傳。

1997年出生、現年27歲的Archie Renaux曾演出電視、電影包含《異形：羅穆路斯》、《漢娜》，以及目前正於串流平台Netflix上播放的奇幻影集《太陽召喚》（Shadow and Bone），巧合的是，影集的中文名稱、正與PRC 100 Solar的光線主題不謀而和。PRC則是天梭（TISSOT）旗下的重要系列，首次問世是於1980年代，其中PRC三個英文字母並分別代表精準（Precise）、堅固（Robust）與經典（Classic）的指涉。

2025新款PRC 100 Solar腕表則使用了以Lightmaster太陽能技術開發的太陽能石英機芯F06.615，當光線穿照了藍寶石水晶玻璃鏡面下的蜂窩結構透明太陽能板後，無論是人造光或自然光都可轉化為動能，而多餘能量還可儲存於可充電的電池中。根據官方資料顯示：完全充電後的表款可在黑暗中持續運行達14個月，表款並具快充模式，即便在陰天戶外持續進行10分鐘光照，即可提供24小時的持續運作。