與光同行！TISSOT全新PRC 100 Solar腕表 有光就有路
在宗教經典中曾有這句話，「神說要有光、就有了光。」光是大地萬物仰賴進而指引生命的重要存在，瑞士手表品牌天梭（TISSOT）近日便發表了新款PRC 100 Solar太陽能腕表，以「Lightmaster太陽能技術」打造太陽能石英機芯，並邀請英國人氣新星Archie Renaux拍攝形象宣傳。
1997年出生、現年27歲的Archie Renaux曾演出電視、電影包含《異形：羅穆路斯》、《漢娜》，以及目前正於串流平台Netflix上播放的奇幻影集《太陽召喚》（Shadow and Bone），巧合的是，影集的中文名稱、正與PRC 100 Solar的光線主題不謀而和。PRC則是天梭（TISSOT）旗下的重要系列，首次問世是於1980年代，其中PRC三個英文字母並分別代表精準（Precise）、堅固（Robust）與經典（Classic）的指涉。
2025新款PRC 100 Solar腕表則使用了以Lightmaster太陽能技術開發的太陽能石英機芯F06.615，當光線穿照了藍寶石水晶玻璃鏡面下的蜂窩結構透明太陽能板後，無論是人造光或自然光都可轉化為動能，而多餘能量還可儲存於可充電的電池中。根據官方資料顯示：完全充電後的表款可在黑暗中持續運行達14個月，表款並具快充模式，即便在陰天戶外持續進行10分鐘光照，即可提供24小時的持續運作。
為保護手表與機芯，表面同時將提供「EOE低動能顯示」（End of Energy），當手表能量接近完全消耗殆盡時，秒針將改為每4秒跳動一次、以提醒配戴者為手表補充能量。TISSOT PRC Solar表款將分39與34毫米兩種尺寸，其中39毫米共有5種不同材質與色彩配置，將在天梭（TISSOT）台北101專賣店搶先開賣，其餘直營店則從4月1日起開始供貨，小尺寸的34毫米則有4種型號款式，預計將在夏天來臨時上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言