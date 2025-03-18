馬國故事人劉啟輝創作「山海經」 用舊字典紙塑異獸更神奇

雲林故事館邀請馬來西亞藝術家劉啟輝、黃秀娟駐館，發表兩人以19年之久走完馬國13洲完成的新書「馬來西亞山海經」，並分享以二手字典打造的滿身文字的山海經「異獸」別具創意，引領民眾走進神話故事望見不同世界的珍貴歷史文化，落實永續促進國際文化交流。

劉啟輝、黃秀娟兩人1999年創辦「擺渡人畫室」，長期致力於馬來西亞美術、生態教育，積極推動社區藝術營造，帶領學生走進社區，認識每處景點歷史文化脈絡。劉啟輝說，每個地方有不同的人文和故事，透過圖像再融合引入勝的神話，可構成精彩迷人的故事繪本。

於是，劉啟輝以旅行者角度，花費長達19年時間遍訪馬國13州，配合當地神話故事，再融合該州地圖外型，創造出67隻專屬於馬國的「異獸」，除能爬梳馬來西亞歷史，更能深入了解每個地方不同神話、文化故事，因而催生了一部馬國經典繪本「馬來西亞山海經」。

雲林故事館創辦人唐麗芳表示，14年前創辦雲林故事館之初，與擺渡人相遇結緣，尤其雲林辦走讀雲林，也邀請劉、黃兩人遠從馬國到雲林參訪並走入社區，同時在2014年文化部「翡翠計畫」，雲林故事館出版「走讀馬來西亞」，而劉啟輝團隊則以20鄉鎮市地圖輪廓，發想出異獸，出版「雲林山海經」，兩國的故事人以不同角度彼此跨國寫書，用外國人眼光註解異國風情，別具情趣。

唐麗芳說，今年再度劉啟輝、黃秀娟兩名藝術家到雲林駐館1個月，發表19年的鉅作「馬來西亞山海經」，並帶領民眾用藝術走讀馬台兩國文化，駐館期間邀請民眾利用二手字典創作各種紙塑異獸，並從中發想故事。