快訊

衝著輝達來？亞馬遜削價力推自家AI晶片 算力相同、價格不到一半

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

聽新聞
0:00 / 0:00

免費飲料、送90天無限加麵卡！大師兄銷魂麵舖插旗高雄左營

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大師兄銷魂麵舖進駐高雄左營環球購物中心。圖／大師兄銷魂麵舖提供
大師兄銷魂麵舖進駐高雄左營環球購物中心。圖／大師兄銷魂麵舖提供

連鎖麵舖「大師兄銷魂麵舖」繼在高雄布局SKM及夢時代後，睽違近2年，又將於3月20日進駐左營環球購物中心，成為全台第18間分店。為慶祝新店開幕，可享免費贈送飲料，參與社群任務，還有機會獲得「90天無限加麵卡」。

2017年發跡的大師兄銷魂麵舖，主打添加靈魂辣油的特色拌麵，獲得許多消費者青睞。全新開幕的大師兄銷魂麵舖18號店「左營環球店」，位於新左營車站的環球購物中心，店內延續清新風格的木質調裝潢風格，提供多種套餐，包括麻辣牛肉片銷魂面、清燉半菜半肉銷魂麵等多種組合，每套288～298元不等。

為慶祝新店登場，3月20日至3月31日期間，憑此區間的台鐵、高鐵票券，消費套餐即享「飲品任選」，每份套餐限用一次。活動期間內，參與社群任務，即可獲得「90天無限加麵卡」一張，每日限量30張。除此之外，大師兄銷魂麵舖近日也新推出即食商品「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」，讓民眾在家中也能品嚐復古滋味。

套餐 環球購物中心

延伸閱讀

新店罷團女志工中和宣傳…突遭出拳打頭 男子被逮：不滿沒贈品

海軍大武艦拖船訓練操作失當致拖纜纏絞 艦長遭撤換

0403地震 新店安泰路坍方搶修通車

市場宣講「人民是頭家」左營攤商送蒜苗 賴瑞隆：今不講選舉

相關新聞

家樂福推法國鍋具集點換購 史上最低門檻銅板價入手

家樂福2025年全新集點換購活動登場，獨家首次引進法國經典鍋具品牌Menastyl，為消費者帶來史上最低門檻的超值換購方...

金秀賢風波延燒！7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳延期

韓星金秀賢風波爭議不斷，7-ELEVEN原定於3月19日開賣與金秀賢跨界合作的自有品牌「星級饗宴」鮮食、CITY PRI...

台南旅宿業者推住宿優惠 搶攻4、5月旅遊淡季平日商機

每年4月、5月屬於台灣旅遊淡季，為提升民眾出遊意願，搶攻旅遊觀光商機，台南市政府今年推出「4、5月平日來台南，住1晚送1...

僅17間客房！瀨戶內海最美漂浮旅宿 可樂旅遊獨家開賣

看好日本的高端旅遊市場，擁有超過40年歷史、長期深耕日本的可樂旅遊，將於2025年度推出日本「海洋」及「鐵道」的兩大指標...

ChargeSPOT攜手怪奇事物所推聯名行動電源 借電抽好禮

數位時代不只資訊焦慮，「電量焦慮」也是許多現代人經常遇到的問題。ChargeSPOT自2019年推出服務以來，已在全台部...

隱藏版「澳洲式早午餐」現身東區 Ricotta蛋糕太銷魂

睽違早午餐戰場多時，台北東區長青樹清酒吧「花酒蔵（Aplus Dining Sake Bar）」宣布推出澳洲式早午餐系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。