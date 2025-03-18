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吳映潔產後首亮相 復出走秀「立志當時尚媽媽」
女星GEmma吳映潔在擁有媽媽新身分後首次公開亮相，出席台北時裝周展前記者會，她身穿台灣設計師Claudia Wang的永續服裝走秀，並透露自己最近積極瘦身為了能亮麗出場，目前只差原來兩三公斤。
「誰說當媽媽不可以愛漂亮？誰說媽媽一定邋遢？」她選擇透過時裝周走秀復出，以新身分亮相，就是希望能傳遞這個訊息。她表示一開始就立志要當時尚的媽媽，要漂亮愛自己，所以可以說是完成自己人生藍圖之一：「我是小孩的爸爸也是媽媽，我會努力工作把她養大！」
她表示家人會幫忙，女兒乳名「妹子」，生產當時其實來不及害怕，因為有經紀人一路陪伴，當時有小小落淚。演藝圈的「姑姑」包括大文在內有12個，還有一位乾爹，未來也還是希望能交男朋友，希望能可以一起用保溫杯。
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