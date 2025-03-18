快訊

不只「小當歸」警員…又有國小校長抖音高喊愛中國 桃市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

聽新聞
0:00 / 0:00

吳映潔產後首亮相 復出走秀「立志當時尚媽媽」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

女星GEmma吳映潔在擁有媽媽新身分後首次公開亮相，出席台北時裝周展前記者會，她身穿台灣設計師Claudia Wang的永續服裝走秀，並透露自己最近積極瘦身為了能亮麗出場，目前只差原來兩三公斤。

「誰說當媽媽不可以愛漂亮？誰說媽媽一定邋遢？」她選擇透過時裝周走秀復出，以新身分亮相，就是希望能傳遞這個訊息。她表示一開始就立志要當時尚的媽媽，要漂亮愛自己，所以可以說是完成自己人生藍圖之一：「我是小孩的爸爸也是媽媽，我會努力工作把她養大！」

她表示家人會幫忙，女兒乳名「妹子」，生產當時其實來不及害怕，因為有經紀人一路陪伴，當時有小小落淚。演藝圈的「姑姑」包括大文在內有12個，還有一位乾爹，未來也還是希望能交男朋友，希望能可以一起用保溫杯。

時裝周 男朋友

延伸閱讀

鬼鬼未婚當媽心聲曝光！瘦成少女正翻了

鬼鬼加碼曬孕肚照　藍色露肚裝也美翻

被傳是鬼鬼小孩生父 禾浩辰正面回應了

當媽媽的光芒！鬼鬼吳映潔用鑽石展現獨立自信美

相關新聞

吳映潔產後首亮相 復出走秀「立志當時尚媽媽」

女星GEmma吳映潔在擁有媽媽新身分後首次公開亮相，出席台北時裝周展前記者會，她身穿台灣設計師Claudia Wang的...

一口喝下櫻花季！櫻花白桃艾爾啤酒 封存花季燦爛

當冬雪漸融，就是日本各地的櫻花綻放的時刻。賞櫻不只是視覺享受，更融入日本的飲食與釀造之中。自江戶時代起，人們便將櫻花入酒...

SHIATZY CHEN年度慈善特賣開跑 愛心大使林熙蕾氣質現身

有正能量的所在、自然就會有希望。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN今日舉辦了2025《拾華》年度慈善特賣會，活動中邀...

快揪吃！3大星廚同台 格蘭利威獨獻台灣原酒首度齊聚

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），連續8年推出暢銷「獨獻台灣系列」新品，2024年...

檀健次化身英倫小說家 解鎖De Beers鑽石秘密

De Beers發布由品牌代言人檀健次於品牌誕生地倫敦演繹的「Portraits of True Brilliance」...

芝心蛇＋草仔龜造型！必勝客「玄武比薩」超浮誇登場

繼過去推出「草仔龜比薩」和「芝心蛇圈圈」後，必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」，並邀請「保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。