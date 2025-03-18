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一口喝下櫻花季！櫻花白桃艾爾啤酒 封存花季燦爛

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
在櫻花與白桃的浪漫相遇中，感受細緻的微醺春意。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在櫻花與白桃的浪漫相遇中，感受細緻的微醺春意。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當冬雪漸融，就是日本各地的櫻花綻放的時刻。賞櫻不只是視覺享受，更融入日本的飲食與釀造之中。自江戶時代起，人們便將櫻花入酒，讓櫻花酒成為春季限定風味代表。臺虎精釀承襲歷久彌新的櫻花文化，將櫻花融入啤酒，並結合日本白桃的清甜果香，釀造出浪漫而充滿戀愛感的「櫻紅——櫻花白桃艾爾」啤酒。

「櫻紅——櫻花白桃艾爾」啤酒以櫻花的淡雅花香為靈魂，揉合日本白桃的多汁甜美，微酸微甜的滋味，帶來細緻而豐富的香氣層次。氣泡在口中輕盈綻放時，白桃的香甜率先充滿味蕾，接著優雅的櫻花香氣緩緩浮現，彷彿仍置身櫻花樹下，沉浸在花瓣飄落的春季氛圍之中。

新酒款不僅滋味迷人，在視覺方面也氛圍滿滿。酒體透出嫣紅的透亮色澤，在酒杯中展現如同櫻花飄落的風雅情景。酒罐設計展現東方美學風格，將飄落的櫻花與白桃的剪影交錯，在嫣紅的漸層底色中鋪展開來，搭配秀氣的楷書毛筆字體「櫻紅」，彷彿將春天的美景封存於其中。

「櫻紅——櫻花白桃艾爾」酒精濃度5％，每罐容量500毫升，建議售價89元。新酒款預計自3月19日起於全家便利商店、萊爾富、愛買、家樂福（量販／超市）、大潤發、City'super、微風超市、誠品知味市集、蔦屋書店（新竹店）陸續登場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「櫻紅——櫻花白桃艾爾」將櫻花季的美景封存於其中。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻紅——櫻花白桃艾爾」將櫻花季的美景封存於其中。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻紅——櫻花白桃艾爾」用味蕾感受櫻花紛飛的醉人美景。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻紅——櫻花白桃艾爾」用味蕾感受櫻花紛飛的醉人美景。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻紅——櫻花白桃艾爾」把春天的氣息釀進啤酒。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻紅——櫻花白桃艾爾」把春天的氣息釀進啤酒。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

櫻花季 酒精

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