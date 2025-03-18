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SHIATZY CHEN年度慈善特賣開跑 愛心大使林熙蕾氣質現身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林熙蕾今日出席SHIATZY CHEN慈善拍賣，並身穿SHIATZY CHEN 2025早春系列新裝。圖／SHIATZY CHEN提供
林熙蕾今日出席SHIATZY CHEN慈善拍賣，並身穿SHIATZY CHEN 2025早春系列新裝。圖／SHIATZY CHEN提供

有正能量的所在、自然就會有希望。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN今日舉辦了2025《拾華》年度慈善特賣會，活動中邀請女星林熙蕾擔任慈善愛心大使，除秀出SHIATZY CHEN 2025新裝，現場並有「嚮光協會」 一同到場響應，品牌並宣佈將把特賣所得部分款項捐贈予台灣嚮光協會，希冀透過教育長期提供偏鄉孩童與長者。

出席活動的林熙蕾身上穿著一款SHIATZY CHEN 2025早春系列獨家印花西裝長大衣，現場林熙蕾表示她原就收藏有SHIATZY CHEN的衣服，像是一款經典中西風格融合的外套、每到過年時都相當受外國朋友喜愛，而本次SHIATZY CHEN慈善特賣現場她則推薦SHIATZY CHEN的經典外套，無論是自己穿戴，拜訪國外友人時也成為不錯的饋贈之選；同時她並大方分享，因為另一半出自服裝產業，「反而是他幫我挑衣服」，並大讚老公的好品味，「他很注重材質，摸得出材質的質感。」

本次SHIATZY CHEN 2025《拾華》年度慈善特賣會現場陳列包含男女服飾、包款與配件，現場推薦單品原價39,800元的水墨印花襯衫、折扣後則為17,910元，此外像是刺繡提包原價近70,000元，折扣後則為14,000元有找。慈善特賣地點為台北福華飯店4F大班廊，每日早上11點至晚上9點，已由即日起開始，直至下周一3月24日。男女服飾與配件皆為2折起，並有每日限量商品，亦可電洽0800-004477#308詢問。

活動中出席嘉賓包含（由右至左）林熙蕾、嚮光協會陳盈如理事長，以及夏姿代表許媖媖。圖／SHIATZY CHEN提供
活動中出席嘉賓包含（由右至左）林熙蕾、嚮光協會陳盈如理事長，以及夏姿代表許媖媖。圖／SHIATZY CHEN提供
風格貫穿東西的SHIATZY CHEN，近日並發表了2025早春系列。圖／SHIATZY CHEN提供
風格貫穿東西的SHIATZY CHEN，近日並發表了2025早春系列。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN玉鐲提包，原價69,800元、折扣後則約20,940元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN玉鐲提包，原價69,800元、折扣後則約20,940元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN水墨印花襯衫，原價39,800元、折扣後則為17,910元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN水墨印花襯衫，原價39,800元、折扣後則為17,910元。圖／SHIATZY CHEN提供

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