SHIATZY CHEN年度慈善特賣開跑 愛心大使林熙蕾氣質現身

有正能量的所在、自然就會有希望。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN今日舉辦了2025《拾華》年度慈善特賣會，活動中邀請女星林熙蕾擔任慈善愛心大使，除秀出SHIATZY CHEN 2025新裝，現場並有「嚮光協會」 一同到場響應，品牌並宣佈將把特賣所得部分款項捐贈予台灣嚮光協會，希冀透過教育長期提供偏鄉孩童與長者。

出席活動的林熙蕾身上穿著一款SHIATZY CHEN 2025早春系列獨家印花西裝長大衣，現場林熙蕾表示她原就收藏有SHIATZY CHEN的衣服，像是一款經典中西風格融合的外套、每到過年時都相當受外國朋友喜愛，而本次SHIATZY CHEN慈善特賣現場她則推薦SHIATZY CHEN的經典外套，無論是自己穿戴，拜訪國外友人時也成為不錯的饋贈之選；同時她並大方分享，因為另一半出自服裝產業，「反而是他幫我挑衣服」，並大讚老公的好品味，「他很注重材質，摸得出材質的質感。」