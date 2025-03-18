快揪吃！3大星廚同台 格蘭利威獨獻台灣原酒首度齊聚

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），連續8年推出暢銷「獨獻台灣系列」新品，2024年起更榮膺「米其林指南官方合作夥伴」，深耕台灣在地品味。2025年格蘭利威誓言深化「創星台味X世界之最」核心精神，將於4月19日至5月10日推出「原酒摘星宴」，首創集結台北「SENS」、台中「MINIMAL」、高雄「HAILI」3間人氣米其林星級餐廳於同一場域，將分佈北、中、南的星級餐廳一網打盡，讓全台饕客能夠一次沈浸品味摘星。

「原酒摘星宴」融合格蘭利威「12年首席三桶原酒 限定版」、「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」、「15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版」全系列原酒，與三位星廚共同切磋，挑戰原淬本質的創新風味展演，聯手共譜一場與原始風味交響的感官三部曲。這場味蕾旅程的初章，由來自高雄、開業三個月即摘星的台灣最速摘星傳奇「HAILI」揭開序幕，立足港都，師法日魂法菜的「HAILI」，善用台灣在地食材，以不搶戲的輕盈調味，把聚光燈徹底留給食材原味本質，與格蘭利威獨獻台灣的原酒風味之間形成無比微妙的平衡。

「原酒摘星宴」的續章，由以融合台灣風土與經典法菜為名的「SENS」操刀。「SENS」在這場饗宴中，將以格蘭利威的創新中心思想，用令人耳目一新的方式，帶領全台品鑑家，用千轉百迴的味蕾層次，見證台味的風味極致。終章則由全球首家摘星的冰淇淋店「MINIMAL」，寫下讓賓客充滿驚嘆的句點。在摘星宴中玩起台灣在地高山茶與花草之間的美學，選擇台灣金萱茶以及玉蘭花，讓台灣土地最熟悉的芬芳，與格蘭利威原酒中的標誌性花果香，聯手造就一場值得鑑賞玩味的藝術級味蕾饗宴。

本次格蘭利威「原酒摘星宴」，除了能夠親口鑑賞北中南3星同台的味蕾震撼外，更是格蘭利威首次獨家鉅獻，齊聚獨獻台灣系列「12年首席三桶原酒限定版」、「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」、「15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版」全系列原酒酒款之品酩會。饕客們不僅能入席品鑑話題米其林星級餐廳料理，更能首度同場品鑑為台灣而生的原酒。

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