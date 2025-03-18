快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

快揪吃！3大星廚同台 格蘭利威獨獻台灣原酒首度齊聚

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
米其林指南官方合作夥伴格蘭利威 「原酒摘星宴」，首次齊聚獨獻台灣原酒系列。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
米其林指南官方合作夥伴格蘭利威 「原酒摘星宴」，首次齊聚獨獻台灣原酒系列。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），連續8年推出暢銷「獨獻台灣系列」新品，2024年起更榮膺「米其林指南官方合作夥伴」，深耕台灣在地品味。2025年格蘭利威誓言深化「創星台味X世界之最」核心精神，將於4月19日至5月10日推出「原酒摘星宴」，首創集結台北「SENS」、台中「MINIMAL」、高雄「HAILI」3間人氣米其林星級餐廳於同一場域，將分佈北、中、南的星級餐廳一網打盡，讓全台饕客能夠一次沈浸品味摘星。

「原酒摘星宴」融合格蘭利威「12年首席三桶原酒 限定版」、「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」、「15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版」全系列原酒，與三位星廚共同切磋，挑戰原淬本質的創新風味展演，聯手共譜一場與原始風味交響的感官三部曲。這場味蕾旅程的初章，由來自高雄、開業三個月即摘星的台灣最速摘星傳奇「HAILI」揭開序幕，立足港都，師法日魂法菜的「HAILI」，善用台灣在地食材，以不搶戲的輕盈調味，把聚光燈徹底留給食材原味本質，與格蘭利威獨獻台灣的原酒風味之間形成無比微妙的平衡。

「原酒摘星宴」的續章，由以融合台灣風土與經典法菜為名的「SENS」操刀。「SENS」在這場饗宴中，將以格蘭利威的創新中心思想，用令人耳目一新的方式，帶領全台品鑑家，用千轉百迴的味蕾層次，見證台味的風味極致。終章則由全球首家摘星的冰淇淋店「MINIMAL」，寫下讓賓客充滿驚嘆的句點。在摘星宴中玩起台灣在地高山茶與花草之間的美學，選擇台灣金萱茶以及玉蘭花，讓台灣土地最熟悉的芬芳，與格蘭利威原酒中的標誌性花果香，聯手造就一場值得鑑賞玩味的藝術級味蕾饗宴。

本次格蘭利威「原酒摘星宴」，除了能夠親口鑑賞北中南3星同台的味蕾震撼外，更是格蘭利威首次獨家鉅獻，齊聚獨獻台灣系列「12年首席三桶原酒限定版」、「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」、「15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版」全系列原酒酒款之品酩會。饕客們不僅能入席品鑑話題米其林星級餐廳料理，更能首度同場品鑑為台灣而生的原酒。

◎格蘭利威《原酒摘星宴》品酩會活動資訊

●活動日期：2025年4月19日～5月10日

●活動時間：18:30～21:00

●活動地址：台北市大安區仁愛路三段122號B1

●活動費用：每場次3,580元/位（當日現場可折抵格蘭利威限定酒款消費金額NT$500，每人每次僅限折抵乙次。）

●報名連結：https://accu.ps/nxUfrV

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
米其林指南官方合作夥伴格蘭利威創新鉅獻「原酒摘星宴」，3星同台、限量入席。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
米其林指南官方合作夥伴格蘭利威創新鉅獻「原酒摘星宴」，3星同台、限量入席。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威12年首席三桶原酒限定版。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威12年首席三桶原酒限定版。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
米其林指南官方合作夥伴格蘭利威，集結北、中、南3位人氣星廚，獻上「原酒摘星宴」。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
米其林指南官方合作夥伴格蘭利威，集結北、中、南3位人氣星廚，獻上「原酒摘星宴」。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

米其林 酒精 食材 餐廳

延伸閱讀

日本人氣「承知助迴轉壽司」首登台！南港LaLaport盛大開幕同步迎新味

港都coco姐「由素轉葷」 一鵝4吃征服老饕味蕾

皇家禮炮邀請制私旅首度揭露，有錢也買不到的英國貴族體驗

全聯突出現「1神秘機台」！ 內行人嗨爆「寶可夢新一代」4月上市 店員又多新業務：請支援換零錢

相關新聞

SHIATZY CHEN年度慈善特賣開跑 愛心大使林熙蕾氣質現身

有正能量的所在、自然就會有希望。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN今日舉辦了2025《拾華》年度慈善特賣會，活動中邀...

快揪吃！3大星廚同台 格蘭利威獨獻台灣原酒首度齊聚

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），連續8年推出暢銷「獨獻台灣系列」新品，2024年...

檀健次化身英倫小說家 解鎖De Beers鑽石秘密

De Beers發布由品牌代言人檀健次於品牌誕生地倫敦演繹的「Portraits of True Brilliance」...

芝心蛇＋草仔龜造型！必勝客「玄武比薩」超浮誇登場

繼過去推出「草仔龜比薩」和「芝心蛇圈圈」後，必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」，並邀請「保...

2025 F1開跑！盤點7位明星車手名表 手上的高速嘉年華

2025／2026賽季的F1一級方程式大賽首站澳洲站甫於日前完賽。年度系列賽事的首站便遇上大雨、賽況激烈，最終由McLa...

Mia C’bon開賣「和牛弁當」 搭青森春收山藥美味再升級

繼去年成功引進青森蘋果與山藥，頂級超市Mia C’bon與日本JA全農青森再度攜手合作，今年春收季節特別空運規格3L的青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。