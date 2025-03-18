檀健次化身英倫小說家 解鎖De Beers鑽石秘密

De Beers發布由品牌代言人檀健次於品牌誕生地倫敦演繹的「Portraits of True Brilliance」品牌形象廣告新篇章。

在廣告中，配戴Enchanted Lotus、Talisman、與De Beers RVL三大經典系列的檀健次，化身為才華橫溢的小說家，彷彿踏入英國著名作家吳爾芙（Adeline Virginia Woolf）與狄蘭湯瑪斯（Dylan Thomas）的經典著作中，從打字畫面拉開序幕，探索於歷史悠久的梅菲爾區（Mayfair）街道上，隨著書中的風景明信片來到地標的聖詹姆斯公園（St. James's Park），最後在倫敦的夜晚中跨越時空向文學大師舉杯致敬。