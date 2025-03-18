檀健次化身英倫小說家 解鎖De Beers鑽石秘密
De Beers發布由品牌代言人檀健次於品牌誕生地倫敦演繹的「Portraits of True Brilliance」品牌形象廣告新篇章。
在廣告中，配戴Enchanted Lotus、Talisman、與De Beers RVL三大經典系列的檀健次，化身為才華橫溢的小說家，彷彿踏入英國著名作家吳爾芙（Adeline Virginia Woolf）與狄蘭湯瑪斯（Dylan Thomas）的經典著作中，從打字畫面拉開序幕，探索於歷史悠久的梅菲爾區（Mayfair）街道上，隨著書中的風景明信片來到地標的聖詹姆斯公園（St. James's Park），最後在倫敦的夜晚中跨越時空向文學大師舉杯致敬。
檀健次說這次配戴的多款珠寶，在設計上都展現出倫敦豐富多樣而獨樹一幟的風格與個性：「倫敦從不受規則束縛，傳統與現代在此交匯。我能夠感受到 De Beers的一系列作品，既蘊含著梅菲爾區的優雅精緻，又不乏 Soho 區夜生活的摩登活力。」Enchanted Lotus系列以鑽石重要產地波札那的奧卡萬戈三角洲常見的蓮花為靈感，捕捉了大自然的生命力；首個將天然鑽石原石與拋光鑽石相結合的Talisman系列，強調了鑽石內在的璀璨光輝；De Beers RVL系列蜿蜒起伏的線條令人聯想到岩石的自然紋理，並將鑽石巧妙隱藏，則彰顯了品牌前衛大膽的個性面貌。
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