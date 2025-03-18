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檀健次化身英倫小說家 解鎖De Beers鑽石秘密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers品牌代言人檀健次配戴Enchanted Lotus系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴Enchanted Lotus系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供

De Beers發布由品牌代言人檀健次於品牌誕生地倫敦演繹的「Portraits of True Brilliance」品牌形象廣告新篇章。

在廣告中，配戴Enchanted Lotus、Talisman、與De Beers RVL三大經典系列的檀健次，化身為才華橫溢的小說家，彷彿踏入英國著名作家吳爾芙（Adeline Virginia Woolf）與狄蘭湯瑪斯（Dylan Thomas）的經典著作中，從打字畫面拉開序幕，探索於歷史悠久的梅菲爾區（Mayfair）街道上，隨著書中的風景明信片來到地標的聖詹姆斯公園（St. James's Park），最後在倫敦的夜晚中跨越時空向文學大師舉杯致敬。

檀健次說這次配戴的多款珠寶，在設計上都展現出倫敦豐富多樣而獨樹一幟的風格與個性：「倫敦從不受規則束縛，傳統與現代在此交匯。我能夠感受到 De Beers的一系列作品，既蘊含著梅菲爾區的優雅精緻，又不乏 Soho 區夜生活的摩登活力。」Enchanted Lotus系列以鑽石重要產地波札那的奧卡萬戈三角洲常見的蓮花為靈感，捕捉了大自然的生命力；首個將天然鑽石原石與拋光鑽石相結合的Talisman系列，強調了鑽石內在的璀璨光輝；De Beers RVL系列蜿蜒起伏的線條令人聯想到岩石的自然紋理，並將鑽石巧妙隱藏，則彰顯了品牌前衛大膽的個性面貌。

De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴Enchanted Lotus系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴Enchanted Lotus系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers Talisman系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers Talisman系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴Talisman系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴Talisman系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers RVL 18K白金鑽石吊墜項鍊，18萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers RVL 18K白金鑽石吊墜項鍊，18萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman系列手環。圖／De Beers提供
De Beers Talisman系列手環。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，30MM，77萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，30MM，77萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列手環。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列手環。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴De Beers RVL系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次配戴De Beers RVL系列珠寶演繹全新廣告大片。圖／ De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘，33萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘，33萬8,000元。圖／De Beers提供

倫敦 品牌 鑽石

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