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芝心蛇＋草仔龜造型！必勝客「玄武比薩」超浮誇登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」。圖／必勝客提供
必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」。圖／必勝客提供

繼過去推出「草仔龜比薩」和「芝心蛇圈圈」後，必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」，並邀請「保庇天后」王彩樺加持，讓大家有吃有保庇。

全新推出的「芝心蛇進草仔龜比薩」，由王彩樺化身「蛇妖」，讓芝心酥皮蛇與烏龜造型草仔粿合體，化身為象徵長壽的靈獸「玄武」。比薩上方的「芝心酥皮蛇」以莫札瑞拉起司打造，具有拉絲芝心與香酥酥皮，散發濃郁起司香氣。「龜殼」採甜鹹混搭，半邊為爆香蝦米香氣搭上菜脯米內餡，帶出濃濃的古早味；另外半邊則是萬丹紅豆製成的香甜紅豆餡，各有不同風味。搭配現烤的手工香Q艾草粿皮，以及頭部、尾部、手腳的香濃芝心餅皮，帶來可甜可鹹的層次滋味。

「芝心蛇進草仔龜比薩」自3月25日起於官網、門市同步開賣，3月24日前開放PK APP會員搶先販售。外帶單點優惠價399元，外帶買大送大或外送買大送小也780元起。

必勝客「芝心蛇進草仔龜比薩」邀請「保庇天后」王彩樺加持。圖／必勝客提供
必勝客「芝心蛇進草仔龜比薩」邀請「保庇天后」王彩樺加持。圖／必勝客提供

必勝客 披薩

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