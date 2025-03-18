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芝心蛇＋草仔龜造型！必勝客「玄武比薩」超浮誇登場
繼過去推出「草仔龜比薩」和「芝心蛇圈圈」後，必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」，並邀請「保庇天后」王彩樺加持，讓大家有吃有保庇。
全新推出的「芝心蛇進草仔龜比薩」，由王彩樺化身「蛇妖」，讓芝心酥皮蛇與烏龜造型草仔粿合體，化身為象徵長壽的靈獸「玄武」。比薩上方的「芝心酥皮蛇」以莫札瑞拉起司打造，具有拉絲芝心與香酥酥皮，散發濃郁起司香氣。「龜殼」採甜鹹混搭，半邊為爆香蝦米香氣搭上菜脯米內餡，帶出濃濃的古早味；另外半邊則是萬丹紅豆製成的香甜紅豆餡，各有不同風味。搭配現烤的手工香Q艾草粿皮，以及頭部、尾部、手腳的香濃芝心餅皮，帶來可甜可鹹的層次滋味。
「芝心蛇進草仔龜比薩」自3月25日起於官網、門市同步開賣，3月24日前開放PK APP會員搶先販售。外帶單點優惠價399元，外帶買大送大或外送買大送小也780元起。
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