2025 F1開跑！盤點7位明星車手名表 手上的高速嘉年華

2025／2026賽季的F1一級方程式大賽首站澳洲站甫於日前完賽。年度系列賽事的首站便遇上大雨、賽況激烈，最終由McLaren車隊的Lando Norris拿下分站冠軍。雖然場上勝負已分，但場邊還有另一場「精品大戰」正在無形中上演。且來盤點7位不同車隊的明星車手手上名表，單價普遍上看百萬之譜，是毫不遜色於F1一級方程式賽車的另一役「頂上」之爭！

McLaren車隊拿下澳洲分站冠軍的Lando Norris無疑是近日超強亮點。他手上配戴了一款RICHARD MILLE的RM 67-02超薄自動上鍊腕表「McLaren款」，明亮的橘色正是McLaren車隊主色，表款並使用3.6mm的CRMA7超薄自動上鍊機芯，兼具輕、薄、抗震等多重特色，但該表款並未販售、是車隊好友的獨家限量款；同系列另有一只「Italia」款則為Ferrari車隊的「七冠王」Lewis Hamilton配戴，也算另一種品味的英雄所見略同。

澳洲站獲得亞軍佳績的Max Verstappen則來自紅牛車隊，本次他以P3出發，即便第37圈時仍以第三名與第二位的McLaren車手有著16秒的差距，但最終Max Verstappen以0.895秒極細微差距位居亞軍，強勢展現了四冠王的優秀實力。Max Verstappen手上表款出自泰格豪雅（TAG Heuer）專門設計的一只Monaco追針特別訂製款，具開放式黑色面盤搭配紅色細節，並加入四顆星星與對應年份、代表了Max的四冠紀錄，加上F1場邊的大型Monaco掛鐘，再度強化了TAG Heuer、Monaco計時碼表與賽車賽事的重要淵源。

獲得季軍、Mercedes-AMG車隊的車手George Russell則是從P4出發、歷經變化莫測雨勢後成功拿下P3好位置，他手上的表款則出自萬國表（IWC）的工程師系列藍色面盤自動款，型號IW328907，訂價37萬4,000元，除了展現堅強硬派印象，亦是1970年代設計名家Gerald Genta經典設計的重新再詮釋。

雖然不是傳統認知中F1「強權」，但Williams車隊的泰國賽車手Alex Albon確實獲得了第四名好成績：這也歸功於同隊隊友：Carlos Sainz雖在開賽後因車況退賽但他成功幫助車隊進行更精確的策略調度，因此幫助Alex Albon從P6出發、最終P4的成績與車隊積分。相較於頂尖一線車手，Alex Albon的IG「僅」約317萬追蹤人次，車隊制服與頭盔上的贊助也不若其他明星車隊或車手來得顯赫，唯Alex Albon私下則有一只卡地亞（Cartier）的Santos de Cartier精鋼鍊帶腕表，表款訂價約26萬元，與F1車手年薪動輒百萬（美元）起跳身價，相信只是相得益彰。

貨真價值「富二代」的Lance Stroll則是Aston Martin車隊老闆之子、也是Aston Martin車手。本次澳洲站他從P13出發、最後拿到P6的不俗成績，其手上表款則出自Aston Martin與芝柏（Girard Perregaux）的桂冠Laureato系列Absolute碳纖維計時碼表，表款表殼的碳纖維取自車隊2021賽季的兩台F1賽車，全世界限量306只，但據了解目前已銷售一空。

排位賽取得P5絕佳位置、但最終以P12完賽的日本車手角田裕毅（Tsunoda Yuki），是近年快速竄升的日本F1車手、去年曾來台參加活動，人氣持續高漲。雖然2025年首戰失利，但24歲的角田裕毅在賽後記者會的發言受到不少網友讚美、肯定其越來越成熟的心智，扛得住壓力、耐得起磨煉，更讓他看見他手上帝舵（TUDOR）的Black Bay Ceramic「Las Vegas Grand Prix」特別版腕表，表款僅供Tsunoda Yuki與Isack Hadjar兩位Visa Cash App RB車手配戴，以閃耀的漸變綠藍色搭配TUDOR堪稱當家「男一」的Black Bay黑色陶瓷表款，說實話、相當令人動心。

最後介紹的Alpine車隊車手、1996年出生的法國車手Pierre Gasly雖未取得亮點成績，但已然是竄起的明日之星。他先在2017年登上F1、2019年成為紅牛車隊一軍，並在2020年的義大利站獲得首座分站冠軍。2025年的澳洲站Pierre Gasly最終排名第11，未能替自己或車隊累積分數，但他手上則有一只亨利慕時（H.Moser & Cie）的「疾速者Streamliner圓柱陀飛輪鏤空腕表Alpine限量版」，是H.Moser & Cie首次與Alpine Motorsport合作，具有一分鐘飛行陀飛輪、手工形塑的圓柱形游絲配雙層寶璣游絲等特點，該系列輪廓設計並取自1940年代高速列車的流線與力量感，全球限量100只，訂價約344萬6,000元。