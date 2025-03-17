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Mia C’bon開賣和牛弁當 搭青森春收山藥美味再升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
空運規格3L的青森山藥，原價299元，3月26日前特價279元。圖／家樂福提供
空運規格3L的青森山藥，原價299元，3月26日前特價279元。圖／家樂福提供

繼去年成功引進青森蘋果與山藥，頂級超市Mia C’bon與日本JA全農青森再度攜手合作，今年春收季節特別空運規格3L的青森山藥來台，原價299元，3月26日前特價279元，持續推廣青森優質農產，帶來更精緻的飲食選擇。

青森縣不僅盛產蘋果，更是日本重要農業產區，牛蒡、大蒜產量皆是全日本第一，另外山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔等多種蔬果產量也皆名列前茅。Mia C’bon以精緻進口選品為目標，未來將持續引進更多青森農產品，打造高端日產專賣店。

青森山藥佔日本國內流通量約4成，當地獨特的氣候與土壤孕育出高品質山藥，具有極高的營養價值。相比11～12月秋收山藥多汁清爽，3～4月春收山藥，水分含量較少，甜味更濃，口感更加黏稠且細緻，苦澀味低，適合作為料理增添滑順口感，生食也沒問題。

Mia C’bon進一步結合青森農產，推出特製「青森和牛弁當」，將高級食材完美融合，特別使用日本青森縣兩大農特產山藥與晴天霹靂之米，帶來層次豐富的味覺享受。

晴天霹靂之米連續4年獲得A級認證，是東北人氣第一的品種，米粒飽滿Q彈，煮後口感香甜，搭配台灣履歷青花菜、洋蔥、有機鴻禧菇/雪白菇，再加上現煎日本和牛，即日起至3月26日於台北101、大葉、高雄義享店獨家限量供應，原價299元，限時特價250元。

蜜富士蘋果#28規格，原價159元，特價每顆129元。圖／家樂福提供
蜜富士蘋果#28規格，原價159元，特價每顆129元。圖／家樂福提供
晴天霹靂之米連續4年獲得A級認證，是東北人氣第一的品種。圖／家樂福提供
晴天霹靂之米連續4年獲得A級認證，是東北人氣第一的品種。圖／家樂福提供
「青森和牛弁當」特別使用日本青森縣兩大農特產山藥與晴天霹靂之米，帶來層次豐富的味覺享受。圖／家樂福提供
「青森和牛弁當」特別使用日本青森縣兩大農特產山藥與晴天霹靂之米，帶來層次豐富的味覺享受。圖／家樂福提供
特製「青森和牛弁當」即日起至3月26日於台北101、大葉、高雄義享店獨家限量供應，原價299元，限時特價250元。圖／家樂福提供
特製「青森和牛弁當」即日起至3月26日於台北101、大葉、高雄義享店獨家限量供應，原價299元，限時特價250元。圖／家樂福提供

日本和牛 青森 食材

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