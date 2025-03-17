聽新聞
0:00 / 0:00
Mia C’bon開賣和牛弁當 搭青森春收山藥美味再升級
繼去年成功引進青森蘋果與山藥，頂級超市Mia C’bon與日本JA全農青森再度攜手合作，今年春收季節特別空運規格3L的青森山藥來台，原價299元，3月26日前特價279元，持續推廣青森優質農產，帶來更精緻的飲食選擇。
青森縣不僅盛產蘋果，更是日本重要農業產區，牛蒡、大蒜產量皆是全日本第一，另外山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔等多種蔬果產量也皆名列前茅。Mia C’bon以精緻進口選品為目標，未來將持續引進更多青森農產品，打造高端日產專賣店。
青森山藥佔日本國內流通量約4成，當地獨特的氣候與土壤孕育出高品質山藥，具有極高的營養價值。相比11～12月秋收山藥多汁清爽，3～4月春收山藥，水分含量較少，甜味更濃，口感更加黏稠且細緻，苦澀味低，適合作為料理增添滑順口感，生食也沒問題。
Mia C’bon進一步結合青森農產，推出特製「青森和牛弁當」，將高級食材完美融合，特別使用日本青森縣兩大農特產山藥與晴天霹靂之米，帶來層次豐富的味覺享受。
晴天霹靂之米連續4年獲得A級認證，是東北人氣第一的品種，米粒飽滿Q彈，煮後口感香甜，搭配台灣履歷青花菜、洋蔥、有機鴻禧菇/雪白菇，再加上現煎日本和牛，即日起至3月26日於台北101、大葉、高雄義享店獨家限量供應，原價299元，限時特價250元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言