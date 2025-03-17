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肯德基「蛋撻買1送1」！漢堡王「雙層小華堡」同享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「漢堡王」推出「雙層小華堡買1送1」限時優惠。圖／漢堡王提供
「漢堡王」推出「雙層小華堡買1送1」限時優惠。圖／漢堡王提供

小資族別錯過！「肯德基」將推出PK APP會員優惠，首度推出「原味蛋撻買1送1」，並有買炸雞桶送蛋撻、滿額免運等不同福利。至於「漢堡王」則連續3天推出「雙層小華堡買1送1」，現省139元。

「肯德基」於3月19日將推出PK APP會員限定優惠，自10:30～20:00開放限量優惠券，其中包括首次推出的「原味蛋撻買1送1」，兩顆原味蛋撻47元。並且還有「買炸雞送蛋撻」，咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6顆，優惠價399元，現享56折。另外也有「消費滿199元免運券」，讓民眾在家也可以輕鬆享受。

「漢堡王」本週進入每個月的「國王日」活動，3月18日至3月20日期間，加入LINE官方好友或於官網訂餐輸入專屬優惠碼，即可享「雙層小華堡買1送1」，不限原味或辣味，每組139元。

肯德基首度推出「原味蛋撻買1送1」。圖／肯德基提供
肯德基首度推出「原味蛋撻買1送1」。圖／肯德基提供

LINE 漢堡王 肯德基

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