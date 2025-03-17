連3天「4人同行1人免費」 新葡苑「港點吃到飽」777元

喜歡吃吃到飽嗎？繼過去推出港點吃到飽快閃活動後，「新葡苑」遠東信義A13店，自3月19日將限時推出「蒸籠推車下午茶吃到飽」，可以無限享用超過25款港式點心與飲品，活動推出首3日，還可享「4人同行1人免費」。

「新葡苑」自3月19日至4月18日平日下午期間（14:30～16:00），於遠東信義A13店推出「蒸籠推車下午茶吃到飽」方案，以蒸籠推車的型態，提供民眾無限享用港式點心，品項囊括魚子燒賣、鳳爪、排骨、豬仔包、蘿蔔糕、蛋塔等豐富品項，另外還有香片、烏龍、咖啡、果汁等飲品，同樣採無限供應。