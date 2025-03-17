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年僅600頭「若狹牛」首度來台！JR東日本飯店限時品賞

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理引進日本福井A5黑毛和牛三星等級的「若狹牛」，推出「美食福井會席」，每客3,500元，共有10道精緻佳餚。圖/JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理引進日本福井A5黑毛和牛三星等級的「若狹牛」，推出「美食福井會席」，每客3,500元，共有10道精緻佳餚。圖/JR東日本大飯店台北提供

年產量僅600頭、承襲頂級和牛血統的日本福井「若狹牛」，首次出口至日本以外國家，首站就來到台灣。JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理以此推出「美食福井會席」，3月限定供應。4月起另將推出「和牛會席料理」，也可一嘗若狹牛的夢幻滋味。

福井縣位於日本中部北陸地區，北陸新幹線金澤至敦賀區間於2024年3月開通，東京至福井的車程縮短至約3小時，前往福井也變得更加便利。此次福井帶來24項在地鮮美食材，還包括越前蟹、福井鮭魚、甘蝦、上庄里芋等，並由HAYASE料理長郡司行雄設計推出「美食福井會席」套餐，每客3,500元。

其中，最引人矚目的，當然是首次出口至台灣的極品「若狹牛」，肉質細緻，油花分布均勻，並帶有天然甘甜，尤以榮獲「三星之冠」的若狹牛更顯珍稀。此次抵台的若狹牛，養殖27個月、相較一般24個月的牛隻，鮮甜度增加10倍；加上熟成時間長，滋味更是絕妙。因產量稀少，此次抵台僅一頭牛、約350公斤，饕客想品鮮得趁早。

「美食福井會席」以「永平寺胡麻豆腐」揭開序幕，搭配味噌醬汁為800年歷史的永平寺特有吃法。「三星若狹牛半敲燒」選用細緻霜降並榮獲三星之冠的若狹牛，以炙燒方式將其柔嫩口感與濃郁旨味發揮至極致。「上庄里芋饅頭吳汁」則是料理長郡司行雄原創，以綿密Q彈的上庄里芋包覆螢烏賊搭配豆乳湯底，襯托自然甘甜與濃厚芋香。

嚴選福井當地海鮮，生魚片組合也一次囊括，像是肉質緊實的「越前鰈魚」、綿密口感「福井鮭魚」、微黏甜嫩口感的「北國赤蝦」等。「米糠鹽漬鰤魚燒」則採用傳統米糠醃製工藝，精緻細烤，滋味更顯醇厚。「蟹甲羅揚」將鮮甜蟹肉與蔬菜丁拌入特製醬料填入蟹殼中，裹粉炸至金黃酥脆，搭配福井特色漬魚「小鯛笹漬」，酸香清爽，層次豐富。

套餐還包括福井名物「燒鯖魚壽司」與「越前蕎麥麵」，最後，以口感細緻甜蜜的「福井式水羊羹」收尾。

即日起至3月31日，凡至HAYASE日本料理享用「美食福井會席」，即可獲贈「日本傳統工藝若狹塗筷子」乙雙（限量400雙）。此外，凡品味「美食福井會席」的饕客，還有機會獲得「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」，親身探索福井的自然景觀與文化魅力。相關資訊可洽：02-7750-0932。

HAYASE日本料理特選「若狹牛」香氣濃郁的腰臀部，以精湛手藝巧妙演繹，為饕客獻上的極致和牛饗宴。圖/JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理特選「若狹牛」香氣濃郁的腰臀部，以精湛手藝巧妙演繹，為饕客獻上的極致和牛饗宴。圖/JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理推出的「美食福井會席」，料理長郡司行雄親自設計菜單。圖/ JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理推出的「美食福井會席」，料理長郡司行雄親自設計菜單。圖/ JR東日本大飯店台北提供

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