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Zara與Andersson Bell話題聯名 龐克搖滾一身個性叛逆
Zara宣布與南韓潮牌Andersson Bell展開聯名企劃，由設計師Dohun Kim於2014年創立的Andersson Bell，將北歐美學與韓國街頭文化相结合，創造出獨特的設計語彙。ADSB x ZARA將於3月21日於台北101門市與ZARA.com線上商店限定販售。
Dohun Kim受斯德哥爾摩的街頭時尚啟發創建自己的品牌，品牌命名蘊含雙重文化密碼，「Andersson」為常見的瑞典姓氏之一，而「Bell」象徵韓國佛寺鐘聲，當北歐極簡主義遇見東方禪意，在設計師手中折射出多元文化基因的碰撞與新生。
Zara與Andersson Bell的聯名系列將Dohun Kim標誌性的設計，在解構中重塑傳統、於衝突間孕育和諧，以及受品牌粉絲喜愛、詮釋當代青年文化的叛逆。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術熔鑄為龐克美學的展現。
標誌性皮革夾克經工藝處理呈現丹寧幻象；法蘭絨格紋襯衫藉由巧妙格紋設計演繹錯視效果；針織單品通過立體裁片拼接重塑輪廓，半透明紗線織有如流動的織物雕塑。印有「Absolute Beginner」一詞的標語刺繡T恤，是向David Bowie的經典歌曲「Absolute Beginners 」其靈感源頭Colin MacInnes經典小說致敬。
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