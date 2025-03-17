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「陳麻婆豆腐」有升級版！四川飯店傳人客座上海醉月樓

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
米其林一星主廚陳建太郎招牌菜「黑松露紅燒海參」，結合紅燒手藝與義式黑松露，創新演繹中西奢華風味。圖/台北遠東香格里拉提供
米其林一星主廚陳建太郎招牌菜「黑松露紅燒海參」，結合紅燒手藝與義式黑松露，創新演繹中西奢華風味。圖/台北遠東香格里拉提供

《新加坡米其林指南》一星、超過一甲子的「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，去年首度客座上海醉月樓即創下滿席紀錄，其招牌菜「陳麻婆豆腐」更是廣受讚譽。台北遠東香格里拉今年再度邀請陳建太郎來台，於3月26日至30日帶來升級版的經典川菜與多道創新佳餚。

其中包括招牌菜的升級版「和牛陳麻婆豆腐」，選用油花細緻的頂級和牛，搭配豆瓣醬與花椒，入口滑嫩，辛香層次更顯馥郁。同步也推出多款新作，像是椒香濃郁的「棒棒雞與烏魚子椒麻米線」，這道四川飯店的經典名菜，採用低溫慢煮技法，保留雞胸肉的鮮嫩細緻，切成細絲後，拌入特製濃香芝麻醬；而烏魚子椒麻米線則是四川飯店創始人陳建民鍾愛的椒麻醬、調味的冷拌米粉，搭配台灣的特選烏魚子，鹹鮮風味更顯豐富多元。

另一款新作「雲白肉」，主廚選用台灣帶皮五花肉薄切如雲朵般薄片，入口柔嫩不膩，搭配秘製蒜泥醬汁、小黃瓜及蔬菜絲，層層堆疊香氣。「黑松露紅燒海參」則是四川飯店傳統紅燒工藝結合義式頂級黑松露，帶來的新奢華風味。而「馬拉醬明蝦」融合了川菜的辛香調味與東南亞特色馬拉醬，是主廚旅居新加坡展現獨具巧思的創新異國風味。

其他推薦新菜色，還有酸辣開胃的「酸辣腐皮魚」，以及冰涼爽口的「四川時果冰粉」等。

此外，3月29日及30日特開廚藝教室與午宴，示範經典川菜「雲白肉」與「乾燒蝦仁」，帶領賓客細品傳承三代的匠心風味。午晚餐每位3,280+10%元，廚藝教室與午宴每位3,980+10%元。名額有限，需事先預訂。訂位專線：02-7711-2080。

米其林一星主廚陳建太郎將飄香招牌菜升級為「和牛陳麻婆豆腐」，選用日本鹿兒島A4和牛紐約客與慢燉台灣牛筋，口感細膩豐富，展現極致奢華的川味饗宴。圖/台北遠東香格里拉提供
米其林一星主廚陳建太郎將飄香招牌菜升級為「和牛陳麻婆豆腐」，選用日本鹿兒島A4和牛紐約客與慢燉台灣牛筋，口感細膩豐富，展現極致奢華的川味饗宴。圖/台北遠東香格里拉提供
經典四川甜品「四川時果冰粉」，手工冰粉Q彈滑順，搭配黑糖蜜、黃豆粉與當季鮮果，冰涼清甜。圖/台北遠東香格里拉提供
經典四川甜品「四川時果冰粉」，手工冰粉Q彈滑順，搭配黑糖蜜、黃豆粉與當季鮮果，冰涼清甜。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉再度邀請米其林一星主廚陳建太郎客座上海醉月樓，於3月26日至30日推出升級版經典川菜與全新創意佳餚，午晚餐每位3,280+10%元。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉再度邀請米其林一星主廚陳建太郎客座上海醉月樓，於3月26日至30日推出升級版經典川菜與全新創意佳餚，午晚餐每位3,280+10%元。圖/台北遠東香格里拉提供
米其林一星主廚陳建太郎以台灣帶皮五花肉薄切如雲朵般細緻的「雲白肉」，搭配秘製蒜泥醬汁。圖/台北遠東香格里拉提供
米其林一星主廚陳建太郎以台灣帶皮五花肉薄切如雲朵般細緻的「雲白肉」，搭配秘製蒜泥醬汁。圖/台北遠東香格里拉提供

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