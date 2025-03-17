「陳麻婆豆腐」有升級版！四川飯店傳人客座上海醉月樓

《新加坡米其林指南》一星、超過一甲子的「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，去年首度客座上海醉月樓即創下滿席紀錄，其招牌菜「陳麻婆豆腐」更是廣受讚譽。台北遠東香格里拉今年再度邀請陳建太郎來台，於3月26日至30日帶來升級版的經典川菜與多道創新佳餚。

其中包括招牌菜的升級版「和牛陳麻婆豆腐」，選用油花細緻的頂級和牛，搭配豆瓣醬與花椒，入口滑嫩，辛香層次更顯馥郁。同步也推出多款新作，像是椒香濃郁的「棒棒雞與烏魚子椒麻米線」，這道四川飯店的經典名菜，採用低溫慢煮技法，保留雞胸肉的鮮嫩細緻，切成細絲後，拌入特製濃香芝麻醬；而烏魚子椒麻米線則是四川飯店創始人陳建民鍾愛的椒麻醬、調味的冷拌米粉，搭配台灣的特選烏魚子，鹹鮮風味更顯豐富多元。

另一款新作「雲白肉」，主廚選用台灣帶皮五花肉薄切如雲朵般薄片，入口柔嫩不膩，搭配秘製蒜泥醬汁、小黃瓜及蔬菜絲，層層堆疊香氣。「黑松露紅燒海參」則是四川飯店傳統紅燒工藝結合義式頂級黑松露，帶來的新奢華風味。而「馬拉醬明蝦」融合了川菜的辛香調味與東南亞特色馬拉醬，是主廚旅居新加坡展現獨具巧思的創新異國風味。

其他推薦新菜色，還有酸辣開胃的「酸辣腐皮魚」，以及冰涼爽口的「四川時果冰粉」等。