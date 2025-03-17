珠寶迎新 FRED經典更柔美 喬治傑生攜再創有機新線條
一年之春，珠寶品牌紛紛為經典的設計增添與時俱進的新變化。法國現代珠寶品牌FRED，經典的「Force 10」系列系列珠寶如今迎來全新的「FORCE 10 RISE」系列，共兩款耳環、一款耳扣、一款戒指、和一款項鍊，以玫瑰金或白金打造，以更為女性化的設計為喜歡自由組合和疊戴的當代時髦人士提供更為豐富的選擇與變化；丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）則與長期合作的德籍美裔設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）再度攜手，為經典熱銷的OFFSPRING系列、MERCY系列及REFLECT系列創作全新的春夏珠寶。
「Force 10」是FRED品牌創辦人Fred Samuel與兒子們在約60年前基於對帆船運動的熱愛而創作出的經典。全新「Force 10 Rise」系列，保有原創設計最具辨識度的繩索元素和叩頭，繩索以全新的多排形式展現，鍊釦上以鑽石鋪面，並用整列鑽石點綴。戒指採用三排玫瑰金或白金鑄造，更為小巧的叩頭展現出女性氣質，項鍊鍊墜也以更精巧的比例為混搭提供變化；兩款耳環包括半月型和圓環型的選擇，不需耳洞也能配戴的耳夾還可可隨喜好或配搭調整位置，隨心所欲地塑造自己的風格。
賈桂琳芮賓與喬治傑生合作至今長達25年，其原創的OFFSPRING系列、MERCY系列以及REFLECT系列珠寶，都可以說是品牌經典指標。2004 年問世的OFFSPRING 系列，藉由環圈相扣的巧思表達人與人之間的連結，新作共9款18K黃金的設計及4款純銀珠寶，耳環與戒指以小圈環結合卵狀圈形，項鍊與手鍊承襲大環輕扣小環的設計；全新環形胸針則以金屬雕塑出流暢線條。MERCY系列的四款玫瑰金新作包括項鍊、耳環、手鐲及戒指，則是既有的優美的弧線的溫暖延伸；2022年推出的REFLECT系列則是較為中性的設計，今春則迎來一款18K黃金打造出水滴造型的耳環。
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