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史上最強燒肉祭！可口可樂Ｘ17間名店 周末花博吃肉去

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
胡同燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」痛風老饕，共同打造海陸盛宴。圖/可口可樂公司提供
胡同燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」痛風老饕，共同打造海陸盛宴。圖/可口可樂公司提供

燒肉」是時下年輕人最喜愛的美食之一，可口可樂為此特別推出「暢快吃肉、有Coke更嗨！」系列活動，包括邀請人氣Youtuber陪沈團 沈及痛風老饕擔任「嗨Coke！肉肉大使」，並將於3月22日至23日在圓山花博公園舉辦全台史上最強的燒肉盛宴「Coke！暢快嗨肉祭」，集結17間人氣名店，推出多款Coke特別組合餐，打造最「嗨」周末。此外，還首度揭曉全新「完美嗨 Coke！」獨家喝法。

這場可口可樂迷、燒肉控最期待的盛宴，史無前例集結17家超人氣燒肉品牌與知名餐廳，打造史上最大的燒肉串聯行動，饕客們可一次品嘗各家招牌肉品；活動當天只要完成指定任務，還可獲得一瓶經典不敗的「可口可樂」玻璃瓶，暢飲完畢、將玻璃瓶投入「嗨Coke！循環牆」，還可獲得扭蛋抽好禮機會。

可口可樂也首度揭曉獨家「完美嗨 Coke！」黃金喝法，透過8045口訣，邀請消費者一同將杯中冰塊填至八分滿 ，打造沁涼暢快；再加入檸檬片，增添清爽口感；最後以45度角倒入「可口可樂」，完美釋放氣泡與香氣，以充滿儀式感的步驟解鎖黃金比例新喝法。

此外，可口可樂也聯手全台多家餐飲品牌，打造「嗨Coke！聚樂部」，3月22日起至5月31日前往指定餐飲通路，消費符合各通路活動門檻，按照指示操作登錄發票，或掃描刮刮卡上的QR Code登錄活動，就有機會抽中「日本神戶雙人來回機票」等大禮。可口可樂另攜手台灣北、中兩大知名燒肉品牌「胡同燒肉」與「屋馬燒肉」，由「嗨COKE！肉肉大使」親自精選人氣菜色，打造期間專屬的「完美嗨 Coke！」聯名餐。

全家便利商店與OK MART也同步推出限時優惠活動，即日起至4月1日於全家便利商店購買指定燒肉鮮食，搭配「可口可樂」或「可口可樂 ZERO」330mL隨型罐，即可現省10元。即日起至4月2日於OK便利商店購買「可口可樂」或「可口可樂 ZERO」330mL隨型罐，搭配多款指定冷凍小點，享組合優惠價59元。

今年可口可樂推出「暢快吃肉 有Coke更嗨！」系列活動，並邀請人氣Youtuber陪沈團 沈及痛風老饕擔任「嗨Coke！肉肉大使」。圖/可口可樂公司提供
今年可口可樂推出「暢快吃肉 有Coke更嗨！」系列活動，並邀請人氣Youtuber陪沈團 沈及痛風老饕擔任「嗨Coke！肉肉大使」。圖/可口可樂公司提供
「可口可樂」推出獨家「完美嗨 Coke! 」全新喝法，為燒肉帶來前所未有的暢快享受。圖/可口可樂公司提供
「可口可樂」推出獨家「完美嗨 Coke! 」全新喝法，為燒肉帶來前所未有的暢快享受。圖/可口可樂公司提供
史無前例的「Coke！暢快嗨肉祭」將於3月22日至23日在圓山花博公園登場。圖/可口可樂公司提供
史無前例的「Coke！暢快嗨肉祭」將於3月22日至23日在圓山花博公園登場。圖/可口可樂公司提供
屋馬燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」 陪沈團-沈 聯手推出的「屋馬 嗨Coke！」沈聯名套餐，套餐價格1,980元。圖/可口可樂公司提供
屋馬燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」 陪沈團-沈 聯手推出的「屋馬 嗨Coke！」沈聯名套餐，套餐價格1,980元。圖/可口可樂公司提供

便利商店 可口可樂 燒肉

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