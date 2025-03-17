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高中也適用！Straight A教育優惠向下扎根 現省破萬元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Straight A推高中生優惠，搶先享受蘋果教育優惠，學習力、創作力全面升級。圖／Straight A提供
Straight A推高中生優惠，搶先享受蘋果教育優惠，學習力、創作力全面升級。圖／Straight A提供

蘋果產品的教育價優惠以往只提供給大專院校學生及教師，近期隨著大學學測成績放榜，繁星推薦展開，Straight A宣布率先推出全台獨家「高中生教育價」方案，擴大對教育領域的支持，助力高中生邁向大學學習新階段。即日起至7月31日，高中生及K12教師憑有效證件，即可在Straight A 16家校園門市及官網享有教育價優惠，輕鬆入手MacBook、iPad等學習設備。

MacBook Pro M4版教育價51,400元起，最高現省10,500元；MacBook Air M3版教育價27,890元起，最高現省8,010元；iPad 10單機優惠9,500元起，iPad Air 11吋單機優惠16,500元起。此外，官網購買可享宅配到家，還能搭配舊機換新機折扣，讓學習升級更輕鬆。

下一個設計師就是你！為培育校園設計人才，Straight A舉辦「校園包裝設計大賽」，邀請全台大專院校及高中職學生展現創意，主題包含「創新突破」、「簡約美學」、「永續環保」，即日起至6月20日前，參賽者可選擇iPhone 16、iPad mini、Apple Watch Series 10周邊等產品進行包裝設計，優勝作品更有機會商品化上市。

教師 校園 設計師

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