可鹽可甜最百搭！IU、宋慧喬、到曾敬驊都愛戴Chaumet

法國高級珠寶品牌CHAUMET，設計以優雅靈動的自然主義著稱。Bee de Chaumet就是品牌透過對大自然的細膩觀察而創作出的珠寶，蜜蜂也同時是拿破崙皇室家徽，是體現品牌DNA的當代設計。除了蜜蜂圖騰，Chaumet將蜂巢六角形化作設計元素，摩登幾何的線條更能無限延伸，演變出各式各樣豐富的變化：有的以細膩的鏡面拋光手法使金屬如鏡子般光滑、有的結合精密的鉸接技術能柔軟貼身、還有不同程度鑲嵌鑽石的款式可以選擇，難怪成為許多時尚名人的最愛。

CHAUMET品牌大使宋慧喬，日前出席美妝活動就配戴了一系列玫瑰金的Bee de Chaumet 系列珠寶，蜂巢造型如盛綻的花朵般，襯托女神美貌及高貴氣場；另一位韓流女神IU（李知恩）在新劇《苦盡柑來遇見你》發布會上，選擇混搭水滴型設計的Joséphine耳環及Bee de Chaumet 戒指，詮釋出角色甜美又不失個性的活潑魅力。台灣男星曾敬驊則在社群上分享了Bee de Chaumet的配戴照，以Bee de Chaumet鑽石珠寶與丹寧襯衫與牛仔褲詮釋出男子的帥氣魅力。 曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13 曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13 Bee de Chaumet 18K白金項鍊，22萬2,000元。圖／CHAUMET提供 Bee de Chaumet 18K白金戒指，94,800元。圖／CHAUMET提供 Bee de Chaumet 18K白金項鍊，22萬2,000元。圖／CHAUMET提供 CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee de Chaumet系列珠寶出席代言保養品活動。圖／摘自藝人IG @kyo1122 IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會。圖／摘自藝人IG @dlwlrma 曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13 IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma Bee de Chaumet 18K白金項鍊，21萬元。圖／CHAUMET提供 Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指，89,700元。圖／CHAUMET提供 Bee de Chaumet 18K玫瑰金手環 (絲繩有多款顏色可選擇) ，43,900元。圖／CHAUMET提供 IU（右二）混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會。圖／摘自藝人IG @dlwlrma CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee de Chaumet系列珠寶出席代言保養品活動。圖／摘自藝人IG @kyo1122 曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13 IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma Bee de Chaumet 18K白金戒指，13萬1,000元。圖／CHAUMET提供