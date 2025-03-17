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可鹽可甜最百搭！IU、宋慧喬、到曾敬驊都愛戴Chaumet

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma

法國高級珠寶品牌CHAUMET，設計以優雅靈動的自然主義著稱。Bee de Chaumet就是品牌透過對大自然的細膩觀察而創作出的珠寶，蜜蜂也同時是拿破崙皇室家徽，是體現品牌DNA的當代設計。除了蜜蜂圖騰，Chaumet將蜂巢六角形化作設計元素，摩登幾何的線條更能無限延伸，演變出各式各樣豐富的變化：有的以細膩的鏡面拋光手法使金屬如鏡子般光滑、有的結合精密的鉸接技術能柔軟貼身、還有不同程度鑲嵌鑽石的款式可以選擇，難怪成為許多時尚名人的最愛。

CHAUMET品牌大使宋慧喬，日前出席美妝活動就配戴了一系列玫瑰金的Bee de Chaumet 系列珠寶，蜂巢造型如盛綻的花朵般，襯托女神美貌及高貴氣場；另一位韓流女神IU（李知恩）在新劇《苦盡柑來遇見你》發布會上，選擇混搭水滴型設計的Joséphine耳環及Bee de Chaumet 戒指，詮釋出角色甜美又不失個性的活潑魅力。台灣男星曾敬驊則在社群上分享了Bee de Chaumet的配戴照，以Bee de Chaumet鑽石珠寶與丹寧襯衫與牛仔褲詮釋出男子的帥氣魅力。

曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，22萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，22萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金戒指，94,800元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金戒指，94,800元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，22萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，22萬2,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee de Chaumet系列珠寶出席代言保養品活動。圖／摘自藝人IG @kyo1122
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee de Chaumet系列珠寶出席代言保養品活動。圖／摘自藝人IG @kyo1122
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，21萬元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，21萬元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指，89,700元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指，89,700元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金手環 (絲繩有多款顏色可選擇) ，43,900元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金手環 (絲繩有多款顏色可選擇) ，43,900元。圖／CHAUMET提供
IU（右二）混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
IU（右二）混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee de Chaumet系列珠寶出席代言保養品活動。圖／摘自藝人IG @kyo1122
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee de Chaumet系列珠寶出席代言保養品活動。圖／摘自藝人IG @kyo1122
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
曾敬驊配戴Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
IU混搭Bee de Chaumet系列珠寶出席NETFLIX電視劇「苦盡柑來遇見你」記者會，右為該劇男主角朴寶劍。圖／摘自藝人IG @dlwlrma
Bee de Chaumet 18K白金戒指，13萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金戒指，13萬1,000元。圖／CHAUMET提供

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