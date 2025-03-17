極簡人最愛！Uniqlo U春夏系列 低飽和漸層色階質感疊穿

UNIQLO受歡迎的設計師聯名系列Uniqlo U帶來2025春夏系列，除了有著Uniqlo U一貫的極簡美學，大量運用低飽和粉彩色調，以具清冷感的色階、清新的設計感迎接春季，3月21全系列正式上市。

輕盈柔霧色彩堆疊層次細節

不論是休閒外套、輕透感襯衫及休閒褲裝、洋裝皆採用溫柔低飽和色調，清爽的奶油白、淡鵝黃色及霧灰色漸層色階，輕盈的設計相當適合疊穿。濃郁的紫色則運用於全新丹寧百慕達短褲、女裝針織衫與休閒肩背包等單品。

清爽親膚材質結合俐落剪裁

女裝使用帶有細緻光澤、極致親膚的SUPIMA®棉，結合不同衣長與版型，打造多款舒適百搭的高品質T恤。男裝除了AIRism 棉質寬版圓領T恤與經典圓領T恤推出全新灰藍調色系之外，結合DRY-EX速乾透氣機能與Uniqlo U標誌性的低飽和色調，為春夏造型注入清新能量。

輕裝外出兼具機能與時尚感的實用設計

採用防潑水材質的尼龍肩背包與具備防紫外線抗UV的防曬帽等實用配件，機能設計與搭配性為春夏外出的必備選擇，打造兼具舒適與風格的日常服。