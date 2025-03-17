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Jonathan Anderson分手LOEWE 大動盪時尚圈迎新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE宣布創意總監Jonathan Anderson離職，此為去年他出於上海出席品牌展覽。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布創意總監Jonathan Anderson離職，此為去年他出於上海出席品牌展覽。圖／LOEWE提供

LVMH集團旗下的西班牙品牌LOEWE稍早透過社群宣布，在任職超過十年後，Jonathan Anderson將離開創意總監的職位。

「在這段時間裡，Jonathan 帶領我們實現了卓越的成長，並將品牌建立為呈現現代奢華時尚與文化視野的先驅，這一切都基於對工藝的持久承諾。除了領導我們的創意與文化方向，並在時尚業界產生巨大影響之外，Jonathan還監督了LOEWE基金會工藝獎的啟動：這是一個支持並使世界各地消失的工藝得到關注的平台。」

Jonathan Anderson也透過個人社群帳號表示感謝，「回顧過去的十一年，我很幸運能夠與擁有想像力、技能、韌性和足夠資源的人一起工作… 從第一天起，我就想像著創造一個文化品牌。這個想法依賴於許多藝術家、工匠、家族、基金會、博物館和畫廊的信任和慷慨支持，他們貢獻了自己的作品。我真心感謝你們每一位。感謝所有支持我和我願景的人，還有所有讓每場秀成為可能的人。以及那些出現在廣告活動中的人、寫過文章的人、購買過產品的人，或者僅僅是喜歡過一篇帖子的人——是你們讓這一切變得可能。他們說所有美好的事物終將結束，但我不同意。雖然我的篇章將要結束，但LOEWE的故事將繼續延續許多年，我將驕傲地看著它。」

在2025年春夏時裝周上，LOEWE以史無前例的靜態展取代走秀，就似乎已預告了Jonathan Anderson的離開。時尚圈盛傳，一手將LOEWE業績與整體規模都提升起來的他，非常有可能接手同為LVMH集團的DIOR，因為目前DIOR男裝創意總監在Kim Jones稍早宣布辭職後目前並沒人接手，而女裝創意總監Maria Grazia Chiuri也傳出另有規劃、今年合約到期後將不再續約。

除了LOEWE與DIOR，開雲集團的GUCCI也宣布將由原BALENCIAGA創意總監DEMNA接手，而時尚龍頭香奈兒（CHANEL）預計將於今年下半年迎來今年甫上任的全新創意總監Matthieu Blazy掌理的首個系列。在諸多大品牌迎來全新面貌的今年，無疑也將為時尚史揭開新的篇章。

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