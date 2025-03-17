「初生花」新配方！香奈兒初生光采系列 跨保養與彩妝

Baby新生兒的肌膚嬌嫩Q彈，是所有人心中最嚮往的肌膚狀態。香奈兒即日起推出的「香奈兒初生光采系列」，新品涵蓋橫跨保養與彩妝的潔顏慕絲、精華露、妝前乳、與遮瑕膏，全新保養程序以初生花萃取與菸鹼醯胺為主要配方，是香奈兒研究團隊多年來的研發成果。

香奈兒全球創新研發總監Nathalie Volpe表示：「若要提及光澤度，就必須提到『光』，為香奈兒美容的核心元素。光會營造陰影與對比，吸引眾人目光。光澤度，就是光與肌膚互動的結果。」

香奈兒研究團隊長期研究亞洲、歐洲與美國女性的肌膚需求，近來更將範圍延伸至非洲，結果印證「光澤度」是普遍備受關注的保養重點，不僅與膚質與膚色有關，同時也會受到年齡、生活作息與環境條件影響。香奈兒研究團隊發現，「光澤度」取決於肌膚均衡反射光線的能力，膚色均勻與膚質平滑是重要關鍵 – 斑點瑕疵和膚色不均會讓肌膚看起來沒有光澤。

全新登場的「香奈兒初生光采系列」就是針對提升「光澤度」而推出的保養程序，採用馬達加斯加的專屬戶外實驗室栽種與手工採摘的依蘭依蘭為原料，從中萃取精華。依蘭依蘭又稱為「初生花」，花香馥郁備受喜愛，維基百科更說它有「世界香花冠軍的美譽」，也被稱為「花中之花」。

全新「香奈兒初生光采系列」的保養品，包括「香奈兒初生光采潔顏慕斯」做為保養程序的第一步，與水接觸後，其豐盈的霜狀質地瞬間轉化為緻密泡沫；乳狀質地清爽無負擔的「香奈兒初生光采淨亮精華露」，與水接觸瞬間立即轉化成水感精華，帶來愉悅感官的輕盈感受。