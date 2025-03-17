快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

聽新聞
0:00 / 0:00

穿粉紅色「串燒、啤酒買1送1」！筑前屋吃和牛送松阪豬

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
筑前屋針對午餐時段，推出「A5小田和牛春季午間套餐」等7種套餐方案。圖／筑前屋提供
筑前屋針對午餐時段，推出「A5小田和牛春季午間套餐」等7種套餐方案。圖／筑前屋提供

來自日本的「筑前屋」，迎接春季到來，自即日起推出「買1送1」優惠，凡穿戴粉紅色服飾或配件，即可享「串燒、啤酒買1送1」，另外還有「鍋物套餐加送玫瑰松阪花」等不同優惠。同時筑前屋也推出多款春季料理，陪伴民眾迎接春天。

2024年正式登台的「筑前屋」，主打多樣化的串燒與日式居酒屋料理。此次新推出的「海膽豆腐慕斯」，將嫩豆腐與海膽醬融合，並加入柴魚高湯做成的綿密慕斯，搭配生海膽與德國魚子醬作點綴，擁有豐富的海洋魅力。「溫泉蛋海膽天使麵」以天使細麵為底，搭配海膽醬汁、北海道海膽、溫泉蛋、帕達諾乳酪與德國魚子醬，可以享受層次滋味。

此外，筑前屋針對午餐時段，也推出7款日式特色鍋物料理，其中「A5小田和牛春季午間套餐」，吃得到鹿耳島黑毛和牛職人「小田雄二郎」精心飼養的A5小田和牛搭配長崎白湯鍋，還有紫蘇粉紅素麵、櫻花水信玄餅等內容，具有十足的春天情調。

即日起至4月30日期間，晚間顧客穿著粉紅色衣物、飾品，即可享「串燒、啤酒買1送1」優惠；凡消費 A5 小田和牛春季午間套餐，再贈「玫瑰豚肉片」一份，每日限10名，皆需提前電話預訂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

筑前屋推出「串燒啤酒買1送1」優惠活動。圖／筑前屋提供
筑前屋推出「串燒啤酒買1送1」優惠活動。圖／筑前屋提供
溫泉蛋海膽天使麵。圖／筑前屋提供
溫泉蛋海膽天使麵。圖／筑前屋提供

套餐 料理 海膽

延伸閱讀

2025苗栗豪華露營懶人包！ 精選免裝備寵物友善露營，山林秘境享和牛吃到飽＆調酒暢飲高級體驗

我對陸啤酒、鋼品反傾銷調查 國台辦「2句話」回應

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

名字有「ㄧㄡˋ」免費升級！和牛涮、聚「柚香鍋」上桌

相關新聞

穿粉紅色「串燒、啤酒買1送1」！筑前屋吃和牛送松阪豬

來自日本的「筑前屋」，迎接春季到來，自即日起推出「買1送1」優惠，凡穿戴粉紅色服飾或配件，即可享「串燒、啤酒買1送1」，...

1500元吃日本A5和牛套餐！ 「燒肉風間」空間菜單升級了

自2014年於台中公益路開幕的「燒肉風間」，在迎來10週年之際，由本事空間製作所操刀，全面進行改裝升級，並針對三間門市進...

「燒烤+火鍋」299元吃到飽！最親民、高CP值「火烤兩吃」南霸天 升級「草莓吃到飽」只要銅板價49元

草莓吃到飽只要49元！南台灣這家人氣「燒烤火鍋吃到飽」迎接瘋狂草莓季，只要加49元即可升級新鮮草莓無限吃，燒烤火鍋吃到飽最低299元起，整頓吃下來不僅過癮，CP值也是高得沒話說！

限時3天免費升級大肉盤！ 西門「肉之間」火鍋吃到飽再展二店 證件中2碼送安格斯牛

限時3天免費升級大肉盤！ 西門「肉之間」火鍋吃到飽再展二店 證件中2碼送安格斯牛

獨享美味7折開吃！ 必勝客「私房紅燒牛肉比薩、燉飯」攜手米其林星級餐廳再升級

一個人獨享7折開吃！ 必勝客「紅燒牛肉比薩、燉飯」攜手米其林星級餐廳再升級

周末加菜、晚晚餐大降價！ 大直「最強泰式Buffet吃到飽」 巨無霸火山排骨、泰國蝦無限吃 海陸PK再加碼松葉蟹

周末加菜、晚晚餐大降價！ 大直「最強泰式Buffet吃到飽」 巨無霸火山排骨、泰國蝦無限吃 海陸PK再加碼松葉蟹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。