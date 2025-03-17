穿粉紅色「串燒、啤酒買1送1」！筑前屋吃和牛送松阪豬

來自日本的「筑前屋」，迎接春季到來，自即日起推出「買1送1」優惠，凡穿戴粉紅色服飾或配件，即可享「串燒、啤酒買1送1」，另外還有「鍋物套餐加送玫瑰松阪花」等不同優惠。同時筑前屋也推出多款春季料理，陪伴民眾迎接春天。

2024年正式登台的「筑前屋」，主打多樣化的串燒與日式居酒屋料理。此次新推出的「海膽豆腐慕斯」，將嫩豆腐與海膽醬融合，並加入柴魚高湯做成的綿密慕斯，搭配生海膽與德國魚子醬作點綴，擁有豐富的海洋魅力。「溫泉蛋海膽天使麵」以天使細麵為底，搭配海膽醬汁、北海道海膽、溫泉蛋、帕達諾乳酪與德國魚子醬，可以享受層次滋味。

此外，筑前屋針對午餐時段，也推出7款日式特色鍋物料理，其中「A5小田和牛春季午間套餐」，吃得到鹿耳島黑毛和牛職人「小田雄二郎」精心飼養的A5小田和牛搭配長崎白湯鍋，還有紫蘇粉紅素麵、櫻花水信玄餅等內容，具有十足的春天情調。

即日起至4月30日期間，晚間顧客穿著粉紅色衣物、飾品，即可享「串燒、啤酒買1送1」優惠；凡消費 A5 小田和牛春季午間套餐，再贈「玫瑰豚肉片」一份，每日限10名，皆需提前電話預訂。