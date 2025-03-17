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開箱！首爾聖水洞Netflix《魷魚遊戲》體驗館 神還原7關卡挑戰爭奪黃金面具

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
第1關Marbles彈珠遊戲。記者黃筱晴／攝影
第1關Marbles彈珠遊戲。記者黃筱晴／攝影

風靡全球的Netflix《魷魚遊戲》官方體驗館登陸韓國首爾聖水洞，繼紐約、馬德里、雪梨之後，第4個巡迴登場的城市，為期4個月快閃，體驗館共有7道關卡，遊戲時間約90分鐘，考驗玩家的眼力、控制力、記憶力、體力，還有手速，感受劇中的生死攸關的緊張刺激感受。

繼今年初在在松山文創園區體驗「全聯魷戲中心直贏店」之後，記者此次也挑戰了首爾體驗館的7道關卡，同樣神還原劇中場景，延伸設計相關遊戲，粉紅守衛每個都超級入戲，即使平常再沒有勝負欲，一走進場內還是會被整體氣氛影響，積極挑戰追求最終勝利。

進場之前同樣會先發號碼手環，玩家需先掃描手環進行拍照，進入遊戲後手環上的編號就是你的身份。第1關Marbles是彈珠遊戲，同組成員輪流將彈珠滾到桌面符號內，成功停留在符號中的玩家就可將桌面上的彈珠清空，遊戲結束後手上擁有的彈珠數量決定你的積分。

第2關Treasure Hunt尋寶遊戲，在迷宮場景中尋找藏在角落的感應器，第一個找到感應器成功感應的玩家獲得該處符號對應的積分，時間結束燈光熄滅前一定要抵達出口，否則分數都歸零。

第3關Memory Step記憶獨木橋，拼的是眼力與記憶力，要記住一閃而過閃著綠光的橋面位置，一步步往前走，踩錯就出局。第4關則是劇中最經典的Red Light、Green Light一二三木頭人遊戲，紅燈停、綠燈往前衝，小心不要碰到禮物盒，還要抵抗粉紅守衛在紅燈時間出現搗亂。

第5關Tug of war拔河，這個關卡是紅藍對抗團體戰，不是比力氣而是比速度，1對1進行10秒拉繩比賽，最終累積拉出繩子長度最長的隊伍獲勝取得積分。第6關是Round and Round旋轉木馬，當響起劇中「轉圈圈之歌」就沿著圓圈往前走，音樂一停就往內圈搶亮起的格子，最終留在格子內的獲勝者獲得積分。

第7關Last supper最後晚餐，只有前6關累積積分前6名的玩家可以參加最後挑戰，比手速點亮自己眼前的蠟燭，搶先點滿3盞的玩家獲得最終勝利，可獲得黃金面具，也可以再挑戰打畫片，有機會獲得進入VIP room的機會，坐在舒適的沙發上一邊享受飲品、一邊觀看其他挑戰者的闖關畫面。

想要進入體驗館挑戰遊戲需事先線上預約、購票，7歲以上才能參加，門票每人55,000韓元、75,000韓元包含VIP room資格，線上預約購票可享10%折扣。活動過程為韓文語音說明搭配英文字幕解說，外國人也能盡情暢玩，從早上10點起，每15分鐘就有1場，單場上限30人，雖然單人也能預約，但官方建議至少揪4人好友一起同行，否則需現場等待湊團才能入場進行遊戲。

關卡外還有GS25聯名店，販售各種聯名食品、小物，攤車現做小吃、飲料，還有迷你遊戲可以挑戰。出場前則是不能錯過《魷魚遊戲》官方周邊商品販售區，不僅有各種實用商品、抱枕、T恤，就連挑戰者運動服、粉紅守衛全套裝扮，都可以直接買回家。關卡外的區域不用預約，隨時都能進場朝聖購買。

其實亞洲地區最早推出的場次，就是今年初在松山文創園區快閃登場的「全聯魷戲中心直贏店」，3週活動期間吸引逾2.7萬人次朝聖，假日單日最高湧入1,500人。體驗館忠實還原影集場景，打造3關遊戲，其中3.5米巨型英熙娃娃更是讓入場玩家立刻感受劇中恐懼情境。活動期間註冊數成長95%，新增會員中20～30歲占比超過3成，全聯「快閃店中店」更創下超過200萬銷售額，刷新全聯活動紀錄。

《魷魚遊戲：The Experience》

地址：서울 성동구 연무장15길 11（SFactory）

地鐵2號線聖水站3號出口約329公尺

時間：即日起至6月25日，週日至週四10:00～22:00、週五、週六及國定假日10:00～24:00

門票預約官網：https://www.ticketlink.co.kr/global/en/product/54084

第5關Tug of war拔河。記者黃筱晴／攝影
第5關Tug of war拔河。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》官方周邊商品販售區，粉絲不能錯過。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》官方周邊商品販售區，粉絲不能錯過。記者黃筱晴／攝影
玩家需先掃描手環進行拍照，才能開始進入遊戲。記者黃筱晴／攝影
玩家需先掃描手環進行拍照，才能開始進入遊戲。記者黃筱晴／攝影
第7關Last supper最後晚餐。記者黃筱晴／攝影
第7關Last supper最後晚餐。記者黃筱晴／攝影
第2關Treasure Hunt尋寶遊戲。記者黃筱晴／攝影
第2關Treasure Hunt尋寶遊戲。記者黃筱晴／攝影
第4關是劇中最經典的Red Light、Green Light一二三木頭人。記者黃筱晴／攝影
第4關是劇中最經典的Red Light、Green Light一二三木頭人。記者黃筱晴／攝影
Netflix《魷魚遊戲》官方體驗館即日起至6月25日登陸韓國首爾聖水洞。記者黃筱晴／攝影
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攤車區有現做小吃、飲料，還有迷你遊戲可以挑戰。記者黃筱晴／攝影
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GS25聯名店，販售各種聯名食品、小物。記者黃筱晴／攝影
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神還原劇中場景，一進場就感受腎上腺素飆升的緊張感。記者黃筱晴／攝影
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第3關Memory Step記憶獨木橋。記者黃筱晴／攝影
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第6關Round and Round旋轉木馬。記者黃筱晴／攝影
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