包裝減量新突破 momo攜三大超商建構循環包裝回收網

富邦媒momo今（17）日宣布響應經濟部商業發展署「循環箱計畫」，全面啟用可重複使用與回收再製的循環箱，並首度攜手三大超商，打造覆蓋最廣的循環包裝回收生態圈，讓消費者能夠更便捷地參與綠色消費行動，共同推動環境永續發展。

富邦媒表示，momo長期致力於推動綠色消費模式，積極落實ESG永續行動。自2023年9月啟動「綠活會員」計畫，至去年底會員數已達近70萬人，凝聚關注環保議題的消費族群，帶動2024年momo循環袋回收率提升至21.4%，展現消費者對永續行動的積極參與，此次「循環箱計畫」亦將透過綠活會員專屬服務，進一步提升循環包裝的使用與回收率，打造更完善的綠色消費生態。

富邦媒指出，在網購包材減量議題上，momo積極響環境部「網購包裝減量計畫」，從包裝減量、環境友善材質、循環包裝三大方向著手，推動更環保的物流方案，目前，momo除採用可重複使用的「循環袋」外，「momo紙箱」亦採用超過90%再生紙漿製成，提供46種不同規格，並透過AI技術精準計算最適化包裝，有效減少紙箱與包材使用。

富邦媒表示，這次「循環箱計畫」更進一步優化回收機制，攜手三大超商打造遍佈全台的循環包裝回收據點，包含3月24日首先開放全家與萊爾富門市回收服務，7-ELEVEN亦將於4月份加入回收陣容。透過綿密且便捷的回收據點，讓消費者能隨時就近歸還循環箱，降低回收門檻，進一步推動綠色消費行動。