星巴克「買一送一」明快閃！春季新品滿額送好友分享券
初春綻放嘗新品味，星巴克邀請大家一起喝咖啡。明天3/18（二）訂為「好友分享日」，飲品買一送一。此外，春季系列粉嫩色系新品也於博客來星巴克旗艦店開賣，限期還有滿額送好友分享券、小熊擦手巾、現折金額等優惠。
最新活動為3/18的11:00～20:00、至全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/745kAb。
此外，迎接春天浪漫氣息，星巴克線上門市全新系列也走進門市，從粉女神陶瓷不鏽鋼杯到隨身攜帶的粉色尼龍絎縫包系列，現正至博客來星巴克旗艦店開賣，即日起至3/23（日）可享品牌周多重好禮，包括全館消費滿688元送好友分享券乙張、送完為止，單筆折扣滿999元贈小熊擦手巾乙個、送完為止，單筆折扣滿1,280元現折100元，單筆折扣滿1,880現折200元。
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