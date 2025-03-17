星巴克「買一送一」明快閃！春季新品滿額送好友分享券

初春綻放嘗新品味，星巴克邀請大家一起喝咖啡。明天3/18（二）訂為「好友分享日」，飲品買一送一。此外，春季系列粉嫩色系新品也於博客來星巴克旗艦店開賣，限期還有滿額送好友分享券、小熊擦手巾、現折金額等優惠。

最新活動為3/18的11:00～20:00、至全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/745kAb。