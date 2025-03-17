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慶129周年！郵局攜手「乖乖」推聯名商品 周四限量開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政歡慶成立129周年，首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品。圖／中華郵政提供
中華郵政歡慶成立129周年，首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品。圖／中華郵政提供

為歡慶成立129周年，中華郵政公司首次與經典零食品牌「乖乖」跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品，本周四（20日）上午10時起於「i郵購」網站獨家開賣，每箱含運售價299元，限量3200箱；另與聯名商品合影，並將照片上傳至臉書「i郵購粉絲團」，即可抽中獨家好禮。

中華郵政指出，自3月20日上午10時起，於「i郵購」網站獨家開賣，每箱含運售價299元，限量3200箱，每個會員帳號最多購買5箱。

「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品，是以陪伴大家成長的百年品牌郵局象徵「信賴」，以及奶油椰子香味的綠色乖乖象徵「順利」，兩者經典綠色的結合打造而成，箱內含4包聯名款乖乖，並特別加贈「波波鴿幸運骰鑰匙圈」，結合郵局吉祥物波波鴿的「平安好人緣」，與棒球幸運骰的「超級好運氣」，寓意好運隨行、事事順遂。

為回饋支持民眾，中華郵政表示，還將舉辦「曬出你的幸運骰」抽獎活動，自3月20日至4月10日止，民眾可與聯名款乖乖箱合影，或於全台16間O2O郵購站電子看板拍照，將照片上傳至臉書「i郵購粉絲團」，即有機會抽中獨家波波鴿證件套，兼具實用性與收藏價值。

上傳 中華郵政 郵局

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