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台鐵EMU3000型N規精密模型3輛組 明上午10時限量搶購

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
EMU3000型N規精密模型3輛組商品詳細。圖／台鐵提供
EMU3000型N規精密模型3輛組商品詳細。圖／台鐵提供

台鐵公司攜手日本KATO公司推出的EMU3000型N規精密模型12輛組，一上市即掀起搶購熱潮，為滿足更多鐵道迷，推出台灣地區限定販售的EMU3000型（紅）3輛基本組、3輛增節組及入門套裝等3種商品，明（18日）上午10時台鐵夢工廠指定門市及網路商店同步開放預購，每人限購1組。

台鐵表示，MU3000型（紅）入門套裝是將3輛基本組內含1車、7車及12車（先頭車及動力車），與基本的軌道和控制器（電源裝置）組合在一起的套裝商品，開箱即玩，輕鬆上手，讓熱愛鐵路模型的消費者也能輕鬆入袋。

另也推出單售EMU3000型（紅）3輛基本組，以及EMU3000型（紅）3輛增節組（5車、6車及8車），讓民眾自由選擇搭配。

EMU3000型N規模型3輛組售價部分，EMU3000型（紅）入門套裝，每組5500元；EMU3000型（紅）3輛基本組，每組3800元；EMU3000型（紅）3輛增節組，每組3200元。

台鐵指出，預購期間為3月18日（星期二）上午10時至商品售完為止；預購地點包含台鐵夢工廠松山店、台鐵夢工廠花蓮店、台鐵便當販售電台中電、台鐵便當販售店高雄販賣台、台鐵夢工廠網路商店（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop）。

EMU3000型N規精密模型3輛組商品宣傳圖。圖／台鐵提供
EMU3000型N規精密模型3輛組商品宣傳圖。圖／台鐵提供
EMU3000型N規精密模型3輛組商品清單。圖／台鐵提供
EMU3000型N規精密模型3輛組商品清單。圖／台鐵提供

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