全聯攜手《魷魚遊戲2》 23天帶動全支付註冊數狂增95%

近年來韓劇、K-Pop熱潮席捲全球，成為年輕族群的流行指標。根據2024年最新調查，20至29歲年輕族群赴韓旅遊比例超過4成，全聯看準「韓流」文化影響力，於2024年底攜手Netflix超人氣韓劇《魷魚遊戲2》，打造「全聯經濟魷戲」檔期，今年初於松山文創園區快閃登場的「全聯魷戲中心」體驗館，更成功創造社群話題，吸引大量年輕族群參與。影集上映當天，全聯門市「貨架魷戲」吸引超過3萬人次遊玩，最終活動總遊玩人次突破80萬，帶動PX Pay日活躍用戶成長3%，全支付註冊數更成長95%，其中新增會員以20～30歲占比最高。

在韓國《魷魚遊戲2》體驗館開幕前，全聯於台灣率先推出「全聯魷戲中心直贏店」，3週活動期間吸引逾2.7萬人次朝聖，假日單日最高湧入1,500人。體驗館忠實還原影集場景，3.5米巨型英熙娃娃更是讓入場玩家立刻感受劇中恐懼情境。

體驗館免費入場，唯一條件為下載並註冊全支付，遊戲過關還可獲得「魷點」回饋。開幕首週，全支付註冊數激增3倍，APP衝上iOS與Android財經類免費APP排行第2名，整體活動期間註冊數成長95%，新增會員中20～30歲占比超過3成，顯示「遊戲化體驗」有效驅動年輕用戶加入全支付生態圈。

另外，期間限定全聯「快閃店中店」更創下超過200萬銷售額，刷新全聯活動紀錄。最熱銷商品包括「樂事洋芋片魷魚遊戲聯名派對組」、「Bibigo辣炒年糕杯」與「蒙面士兵款自動開收晴雨傘」，此外「魷魚遊戲中筒襪」、「魷魚遊戲撲克牌」等體驗館限定品也全數售罄。透過Instagram、Threads等社群擴散，成功塑造品牌年輕化與娛樂感，進一步提升消費者購買慾望。

全聯指出，提升消費者與APP的互動、進一步驅動消費，將是未來會員經營的關鍵。今年PX Pay將進行改版，強化購物與生活應用功能，提升會員黏著度與導購效益。