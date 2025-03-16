三月香港拍賣 佳士得呈獻巴斯奇亞、蘇富比夏卡爾登台展

2025年三月底登場的香港藝術周無疑盛況可期。除了既有的巴塞爾藝術展（2025年3月28日至30日）在香港會議展覽中心（HKCEC）舉行，龍頭的國際拍賣行佳士得（Christie’s）與蘇富比（Sotheby’s）也都將首度於此期間舉辦春季拍賣。佳士得二十及二十一世紀藝術現場拍賣系列，將由尚米巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《星期六的夜晚》重磅領銜；蘇富比日前於台北華南銀行國際會議中心舉辦的預展，則帶來了現當代藝術拍賣領銜的焦點之一：夏卡爾（Marc Chagall）1930年作品《瓶承春華》。

佳士得3月28日於香港舉行的二十及二十一世紀晚間拍賣、並將於次日為包括菲利普達瑪斯珍藏（Philippe Damas Collection）在內的日間拍賣舉槌，是首次與香港巴塞爾同期舉辦的現場拍賣。拍賣雲集種類多元的東西方現代及當代藝術傑作，由低估價近一億港元的尚米榭巴斯奇亞的《星期六的夜晚》領銜，其他精彩拍品包括趙無極《28.8.1967》、雷尼馬格利特（René Magritte）兩幅超現實主義經典作品、印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、草間彌生及張恩利的精彩力作。

創作於1984年的《星期六的夜晚》是巴斯奇亞的代表作之一，有他經常採用的兩個「Griot」人物，並融合了大量文化題材，如多個太陽系元素、斐波那契的黃金比例、圖中亦有多個塗鴉文字，以及雙螺旋圖像等，透過層次豐富的構圖，完美地呈現了他巧妙結合文字、符號和人物的標誌性創作手法。當年他因為陸續在愛丁堡Fruitmarket Gallery、之後巡展至倫敦當代藝術中心及鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館等地個展，一舉成名。巴斯奇亞作品在香港佳士得拍賣屢創佳績，更於2021年3月時《戰士》（1982年作）更以3.236億港元成為亞洲拍賣史上最高價的西方藝術品，並刷新藝術家的亞洲拍賣紀錄。《星期六的夜晚》亦曾於廣獲好評的展覽「Heads On: Basquiat & Warhol」中展出，該展覽由佳士得於2023年9月首爾藝術週期間合辦。