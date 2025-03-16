三月香港拍賣 佳士得呈獻巴斯奇亞、蘇富比夏卡爾登台展
2025年三月底登場的香港藝術周無疑盛況可期。除了既有的巴塞爾藝術展（2025年3月28日至30日）在香港會議展覽中心（HKCEC）舉行，龍頭的國際拍賣行佳士得（Christie’s）與蘇富比（Sotheby’s）也都將首度於此期間舉辦春季拍賣。佳士得二十及二十一世紀藝術現場拍賣系列，將由尚米巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《星期六的夜晚》重磅領銜；蘇富比日前於台北華南銀行國際會議中心舉辦的預展，則帶來了現當代藝術拍賣領銜的焦點之一：夏卡爾（Marc Chagall）1930年作品《瓶承春華》。
佳士得3月28日於香港舉行的二十及二十一世紀晚間拍賣、並將於次日為包括菲利普達瑪斯珍藏（Philippe Damas Collection）在內的日間拍賣舉槌，是首次與香港巴塞爾同期舉辦的現場拍賣。拍賣雲集種類多元的東西方現代及當代藝術傑作，由低估價近一億港元的尚米榭巴斯奇亞的《星期六的夜晚》領銜，其他精彩拍品包括趙無極《28.8.1967》、雷尼馬格利特（René Magritte）兩幅超現實主義經典作品、印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、草間彌生及張恩利的精彩力作。
創作於1984年的《星期六的夜晚》是巴斯奇亞的代表作之一，有他經常採用的兩個「Griot」人物，並融合了大量文化題材，如多個太陽系元素、斐波那契的黃金比例、圖中亦有多個塗鴉文字，以及雙螺旋圖像等，透過層次豐富的構圖，完美地呈現了他巧妙結合文字、符號和人物的標誌性創作手法。當年他因為陸續在愛丁堡Fruitmarket Gallery、之後巡展至倫敦當代藝術中心及鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館等地個展，一舉成名。巴斯奇亞作品在香港佳士得拍賣屢創佳績，更於2021年3月時《戰士》（1982年作）更以3.236億港元成為亞洲拍賣史上最高價的西方藝術品，並刷新藝術家的亞洲拍賣紀錄。《星期六的夜晚》亦曾於廣獲好評的展覽「Heads On: Basquiat & Warhol」中展出，該展覽由佳士得於2023年9月首爾藝術週期間合辦。
蘇富比2025年春季的香港拍賣也是首次於香港藝術月期間舉辦，這次台北預展帶來逾百件中國藝術、現當代藝術及珠寶腕表精選拍品。3月29日舉槌的現當代藝術拍賣焦點之一為夏卡爾《瓶承春華》創作，融合了藝術家畢生最具代表性的主題如畫中窗邊展翅飛翔的天使、童年記憶中的小提琴家等，與繽紛綻放的花束暗示的春日氣息和愛情；尼古拉帕爾蒂（Nicolas Party）的《洞穴》是藝術家2019年Xavier Hufkens畫廊舉辦同名展覽中亮相的三幅大型軟粉彩畫作之一，探索從文藝復興隱士至寫實主義藝術家，對石窟所蘊含的豐富歷史和哲學內涵延伸出不同的創作體現。此此預展也特別展出五月中國藝術品拍賣焦點的清康熙琺瑯彩胭脂紫地開光花卉紋盌《康熙御製》藍料款，出自美國卡內基美術館，沉寂近百年，今首度現世。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言