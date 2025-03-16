南韓醫美旅行正夯！3大原因吸引台灣客 全支付加碼回饋

根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，韓國為國人出國觀光造訪人次第3高的國家，自2022年夏季開始台灣赴韓人數大幅增加，2023到2024年成長接近50%，不只韓流追星商機持續發燒，近來去韓國醫美旅行的風潮也非常盛行，探究原因包含課程選擇多、價格與台灣相比便宜不少，且消費滿1.5萬韓元即可退稅，眾多誘因吸引許多民眾前往。

全支付1月初開通韓國跨境支付服務，就看準這波變美商機，首波即可在Abijou、Will Clinic、秘之美GU Clinic等多家首爾知名美容保養診所使用，幫消費者省去1.5%海外交易手續費，3月31日前可享4大銀行最高30%全點回饋，還可以退稅。

全支付觀察，相較於其他支付據點，醫美行業單筆消費金額普遍較高，目前最高可達新台幣5萬元，且在開通韓國服務1周內就有台灣用戶使用全支付在醫美診所進行消費，非常看好醫美類型的交易額成長。

而韓國連鎖醫美診所Abijou商談組經理室長Clara Chen也分享，除了韓國民眾習慣定期至醫美診所進行各式保養課程，目前亞洲地區的觀光客也非常多，大約佔24%，其中台灣遊客約佔5%，最愛瘦臉針、玻尿酸、電音波提拉、水光針等，年齡層則以20～40歲的民眾居多。