生乳捲、草莓蛋糕！ YOKU MOKU「南青山午茶」登台

位於日本東京南青山的YOKU MOKU青山本店，以優雅靜謐的環境營造出溫暖而高級的氛圍，並且提供一系列精緻的特別蛋糕和烘焙甜點。YOKU MOKU本季以職人精神與不變的初心，將正宗東京風味帶到台灣，即日起於YOKU MOKU新光三越天母旗艦店推出「YOKU MOKU南青山午茶饗宴」，首波打造在日本最熱門的一系列精緻手作甜點。

YOKU MOKU南青山午茶饗宴中，「日本南青山生乳捲」舒芙蕾蛋糕體使用大量牛奶及蛋白霜製成，搭配鮮奶油內餡，入口具有濃郁奶香，每份260元。「草莓海綿蛋糕」使用新鮮草莓搭配日本進口鮮奶油與海綿蛋糕，有著自然酸甜滋味與醇厚，每份280元。除此之外，還有「巧克力奶油蛋糕」、「蒙布朗蛋糕」與「抹茶提拉米蘇」等甜品，可搭配經典手沖咖啡、伊藤園蜂蜜紅茶等飲品，並由日本藝術家鴨志田和泉（Izumi Kamoshida）量身繪製下午茶甜點菜單，帶來全新的感官體驗。