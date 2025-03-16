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生乳捲、草莓蛋糕！ YOKU MOKU「南青山午茶」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
YOKU MOKU於新光三越天母旗艦店推出「YOKU MOKU南青山午茶饗宴」。圖／YOKU MOKU提供
YOKU MOKU於新光三越天母旗艦店推出「YOKU MOKU南青山午茶饗宴」。圖／YOKU MOKU提供

位於日本東京南青山的YOKU MOKU青山本店，以優雅靜謐的環境營造出溫暖而高級的氛圍，並且提供一系列精緻的特別蛋糕和烘焙甜點。YOKU MOKU本季以職人精神與不變的初心，將正宗東京風味帶到台灣，即日起於YOKU MOKU新光三越天母旗艦店推出「YOKU MOKU南青山午茶饗宴」，首波打造在日本最熱門的一系列精緻手作甜點。

YOKU MOKU南青山午茶饗宴中，「日本南青山生乳捲」舒芙蕾蛋糕體使用大量牛奶及蛋白霜製成，搭配鮮奶油內餡，入口具有濃郁奶香，每份260元。「草莓海綿蛋糕」使用新鮮草莓搭配日本進口鮮奶油與海綿蛋糕，有著自然酸甜滋味與醇厚，每份280元。除此之外，還有「巧克力奶油蛋糕」、「蒙布朗蛋糕」與「抹茶提拉米蘇」等甜品，可搭配經典手沖咖啡、伊藤園蜂蜜紅茶等飲品，並由日本藝術家鴨志田和泉（Izumi Kamoshida）量身繪製下午茶甜點菜單，帶來全新的感官體驗。

延續經典風味，YOKU MOKU本季推出台灣限定款「幸福成雙」原味雪茄蛋捲禮盒，由插畫家張瑋庭以具台灣象徵意義的「蝴蝶蘭」作為主題，搭配星星、蝴蝶等元素的互動，表達出溫暖的氛圍。即日起於門市購買2盒YOKU MOKU鐵盒（其中1盒須為幸福成雙禮盒），或於官網單筆消費滿2,200元，即贈送「雪茄蛋捲造型磁鐵」1個，送完為止。此外，YOKU MOKU也將於今年6月更換新制服，以嶄新風貌詮釋品牌的氣質與精神。

YOKU MOKU推出台灣限定款「幸福成雙」原味雪茄蛋捲禮盒。圖／YOKU MOKU提供
YOKU MOKU推出台灣限定款「幸福成雙」原味雪茄蛋捲禮盒。圖／YOKU MOKU提供

日本 甜點

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