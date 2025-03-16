全支付前進南韓！醫美、傳統市場都能刷 最高享30%回饋

全支付自2024年初推出日本跨境支付服務，深受消費者歡迎，帶動交易額成長並吸引新用戶。數據顯示，4成首次使用全支付的用戶來自赴日消費，且回國後續用率高達8成，且會員年齡成功年輕化，21歲到30歲族群成長7.4%，整體主要使用族群為21至40歲，占62%。

今年1月，全支付進軍韓國，成為首家在1年內提供日韓跨境支付的電子支付業者，看好韓國旅遊市場近年受到韓流、醫美、文創藝術帶動的驚人成長潛力，2023到2024年成長接近50%，且韓國在行動支付佈局原本就相當完整，非現金支付比例高達8成，因此選擇韓國成為跨境支付第2站。全支付總經理游金榮表示，接下來，也會以台灣人喜愛旅遊的國家為優先，像是泰國、越南等都有機會，持續拓展國際佈局。

此次全支付攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB，透過與全球跨境支付平台HIVEX之系統整合，共同推出跨境支付服務。目前在韓國有超過190萬個支付據點，民眾在韓國消費時只要在櫃檯看到ZeroPay或HIVEX的圖示，即可透過全支付App掃描QR Code付款，頁面上還會直接顯示匯率並將金額即時換算成新台幣，可選擇全支付帳戶或銀行帳戶支付，省去1.5%海外交易手續費，3月31日前還可享4大銀行最高30%全點回饋。

目前全支付在韓國可使用的通路包含CU、7-ELEVEN、GS25、emart24等4大超商，望遠市場等傳統市場，Abijou、Will Clinic、秘之美GU Clinic等美容保養診所，西花韓服、HANBOKNAM等韓服體驗，還有DAISO大創、SUPY明洞店、ALL MASK STORY、ABC MART、永豐文庫等潮流文化購物，特色美食如豬腳小姐明洞店、MOM's TOUCH、明洞家明洞店及釜山松島海上纜車等知名觀光景點。

實際使用，最方便的就是能在傳統市場支付，各種美味可以立即享用的小吃、當季的草莓、泡菜乾貨等都可以輕鬆支付，不用大包小包拿著食物還要忙找錢，解決零現金支付最後一哩路。