1500元吃日本A5和牛套餐！ 「燒肉風間」空間菜單升級了

自2014年於台中公益路開幕的「燒肉風間」，在迎來10週年之際，由本事空間製作所操刀，全面進行改裝升級，並針對三間門市進行菜單優化，讓民眾以實惠價格享受日本A5和牛的細膩滋味。為慶祝10週年，點購指定套餐，還可享免費升級近江A5和牛。

燒肉風間公益店此次改造為現代極簡的劇場式空間，厚實大門呈現內斂沉穩氣息，挑高七米空間的紅色旋轉樓梯聚焦視線，室內空間使用石材鐵件與石磨粗曠材質，城牆堆疊小單元重複塑造空間感，結合燈光設計與石材質地，塑造神秘沉穩、低調奢華的空間氛圍。同為本事操刀的燒肉風間福科三店，則以灰、白、木質調，揉合日式當代美學，呈現內斂優雅的都會感。

燒肉風間主推「Feast套餐」，雙人5,080元。圖／燒肉風間提供

為方便民眾選擇，燒肉風間將菜單精簡為四款套餐，分別為「Pork+」、「Fusion」、「Master」與「Feast」，內含肉品、海鮮、小菜、沙拉、熟食等多種品項，雙人價2,480～5,080元，三人價3,380～7,080元。其中主推的Feast套餐，吃得到和牛韃靼／魚子／櫻花蝦餅，還有澳洲初戀和牛舌、日本和牛夢幻、日本和牛逸品、豐收果物桂丁雞、金磚和牛肋間肉／漬蘿蔔、和牛牛排等多款燒肉，以及海鮮、和牛漢堡排、甜品與飲品，雙人價5,080元。