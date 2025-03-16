樂園體驗、航程短 台灣近60萬小朋友遊日本

日本是台灣旅客最喜歡造訪的國家，也是親子出國的熱門地點。根據交通部觀光署統計，113年12歲以下的出國旅客，有將近60萬人訪日，是此年齡層最多人去的國家。

觀光署統計，去年有1684萬9683人次出國，其中12歲以下旅客有122萬5828人次。若以旅遊目的地來看，12歲以下旅客有59萬6071人次赴日本旅遊，是第2名的中國11萬7267人次的5倍，排名第3則是韓國9萬9118人次。

數據顯示，日本除了是台灣旅客最愛去的國家之外，也成為親子旅遊的熱門地點。旅遊業者指出，尤其日本沖繩，因為距離近、航程短等因素，是不少爸媽的首選。

雄獅旅遊表示，日本旅遊因飲食習慣與台灣相近、飛行距離航程短、購物便利等因素，加上有多座樂園，一直以來是親子首選，另外，沖繩JUNGLIA叢林樂園預計今年下半年開幕，預期日本親子市場將持續增長。

根據雄獅旅遊觀察，親子旅遊熱門目的地排行為大阪、東京、沖繩，2024年暑期約有3成以上的團體旅客帶小孩參加，暑假為親子旅遊旺季，雄獅已加開親子產品並提供兒童優惠促銷，因應親子出遊高峰期。

可樂旅遊表示，最受親子客歡迎的日本旅遊城市為東京、大阪、沖繩，東京及大阪因為有「樂園」元件，一直以來都是親子旅遊的熱門首選，尤其大阪今年將舉辦日本世界博覽會，加上國籍航空增開神戶機場直飛航線，機位供給增加，預料能為暑假檔期帶來一波買氣。

可樂旅遊指出，沖繩因飛行時間僅需1.5小時，北中南都可以出發，不少新手爸媽選擇沖繩作為首次親子旅遊城市，暑假飛沖繩的班機甚至有近半數都是小孩，足見熱門程度。