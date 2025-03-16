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14種口味、冰火Gelato！凍心冰淇淋「限時3球199」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凍心冰淇淋台北旗艦店提供限定款「埔里玫瑰Gelato」，還有開心果Gelato。圖／凍心冰淇淋提供
凍心冰淇淋台北旗艦店提供限定款「埔里玫瑰Gelato」，還有開心果Gelato。圖／凍心冰淇淋提供

來自台中一中街的「凍心冰淇淋」，繼於台北新光三越A11設櫃試水溫後，近日已正式進駐台北，於台北東區商圈打造旗艦店，提供14種口味的Gelato義式冰淇淋，還包括艦店限定「埔里玫瑰Gelato」、還有開心果Gelato、冰火Gelato等不同品項。為慶祝新店開幕，還可享3球199、滿額送杯墊等不同優惠。

「凍心冰淇淋」自2016年9月於路邊販售炸冰淇淋起家，目前在全台擁有超過60間門市，並於新加坡開設2間分店。創辦人曾至義大利，向國寶級大師Alessandro Racca學習正統義式冰淇淋工藝，並引進高規格義式冰淇淋機與急速冷凍櫃。為結合更多本土元素，全新開幕的台北旗艦店全店共提供14款口味，並推出限定款「埔里玫瑰Gelato」，選自埔里農會輔導栽植的可食用山形玫瑰，熬煮成果醬再製成，具有甜美的粉嫩色澤與玫瑰香氣。

店內經典的「炸義式冰淇淋吐司」，升級成「冰火Gelato」，將冰淇淋包入特製吐司高溫油炸，帶來冰火交融的口感。並推出旗艦店限定「香草之心」、「濃情可可脆脆」、「一抹綠」與「大湖草莓優格」等4種口味。「香草之心」特選法國普拉瓦Prova香草豆莢提煉出濃郁香草味，擁有天然香草的香氣；「濃情可可脆脆」則是將威化餅打碎後裹上巧克力醬再拌入可可冰淇淋中，口感層次豐富。「一抹綠」選自日本靜岡縣抹茶，帶微苦茶韻與自然回甘。「大湖草莓優格」則是使用大湖草莓搭配優格，清新酸甜。

為慶祝新店開幕，3月31日前，Gelato任選3球原價230元，特價199元；消費滿199元即贈送杯墊1個（不挑款）。另外冰火Gelato單顆原價100元，特價90元；8入禮盒、16入禮盒原價720、1,350元，特價648、1,148元。杯裝Gelato單杯原價120元，特價114元，6杯原價660元，特價627元，12杯原價1,280元，特價1,088元。果醬也可享特價優惠。

店內提供有14款口味。圖／凍心冰淇淋提供
店內提供有14款口味。圖／凍心冰淇淋提供
「冰火Gelato」開幕可享限時優惠。圖／凍心冰淇淋提供
「冰火Gelato」開幕可享限時優惠。圖／凍心冰淇淋提供
「凍心冰淇淋」於台北東區商圈開設品牌旗艦店。圖／凍心冰淇淋提供
「凍心冰淇淋」於台北東區商圈開設品牌旗艦店。圖／凍心冰淇淋提供

冰淇淋 埔里 草莓

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