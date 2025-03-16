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洗沐就能香出高級感！CELINE高訂香水系列新作登場
CELINE高訂香水系列（CELINE HAUTE PARFUMERIE）繼2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香氛精油和香氛沐浴乳後，如今迎來全新手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧，為其沐浴及身體護理系列提供更豐富多元的選擇，讓精緻的沐浴儀式融入日常生活中，為沐浴增添儀式感，與此同時，在柔和的香氛餘韻環繞中喚起個人珍藏記憶。
追溯人類悠久歷史，沐浴、身體護理和香氛歷來被視為完整的護理體驗，全新CELINE高訂香水系列的手部身體清潔凝露及香氛身體乳提供多種香調選擇，包括：PARADE彰顯、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。而髮香噴霧則有PARADE彰顯、REPTILE不羈和BLACK TIE禮服這三種香調可供選擇。
每一款產品香氣馥鬱的配方都完美再現了CELINE高訂香水系列的嗅覺特徵。PARADE彰顯系列令人無法抗拒的悠長粉香餘韻，結合佛手柑、橙花、香根草、麝香、橡木苔，在橙花的陽光花香及佛手柑的明亮璨彩中，麝香及橡木苔交織出自由奔放的雅緻組合；REPTILE不羈的前調充滿雪松的優雅格調，繼而飄送皮革及胡椒令人神魂顛倒的神秘魅力，最後散發令人欲罷不能的麝香及粉香餘韻；匯聚白芷、甜檸檬精華、苦橙、橙花、麝葵油和鳶尾花油的COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍，前調瀰漫令人無法抗拒的淡淡橙花幽香，以及無花果樹撩人的性感芬芳，然後飄送粉香鳶尾花的優雅氣質及樹苔的柔和餘韻。BLACK TIE禮服則是一款中性配方，香草芬芳如羊絨或亮面絲緞般深邃俐落，雪松及樹苔交織出晚裝外套的魅力，最後以鳶尾花的淡雅粉香纏繞身心。
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