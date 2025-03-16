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洗沐就能香出高級感！CELINE高訂香水系列新作登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）CELINE HAUTE PARFUMERIE，PARADE香氛身體乳、PARADE高訂香水、LA PEAU NUE手部身體清潔凝露、REPTILE髮香噴霧。圖／CELINE提供
（由左至右）CELINE HAUTE PARFUMERIE，PARADE香氛身體乳、PARADE高訂香水、LA PEAU NUE手部身體清潔凝露、REPTILE髮香噴霧。圖／CELINE提供

CELINE高訂香水系列（CELINE HAUTE PARFUMERIE）繼2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香氛精油和香氛沐浴乳後，如今迎來全新手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧，為其沐浴及身體護理系列提供更豐富多元的選擇，讓精緻的沐浴儀式融入日常生活中，為沐浴增添儀式感，與此同時，在柔和的香氛餘韻環繞中喚起個人珍藏記憶。

追溯人類悠久歷史，沐浴、身體護理和香氛歷來被視為完整的護理體驗，全新CELINE高訂香水系列的手部身體清潔凝露及香氛身體乳提供多種香調選擇，包括：PARADE彰顯、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。而髮香噴霧則有PARADE彰顯、REPTILE不羈和BLACK TIE禮服這三種香調可供選擇。

每一款產品香氣馥鬱的配方都完美再現了CELINE高訂香水系列的嗅覺特徵。PARADE彰顯系列令人無法抗拒的悠長粉香餘韻，結合佛手柑、橙花、香根草、麝香、橡木苔，在橙花的陽光花香及佛手柑的明亮璨彩中，麝香及橡木苔交織出自由奔放的雅緻組合；REPTILE不羈的前調充滿雪松的優雅格調，繼而飄送皮革及胡椒令人神魂顛倒的神秘魅力，最後散發令人欲罷不能的麝香及粉香餘韻；匯聚白芷、甜檸檬精華、苦橙、橙花、麝葵油和鳶尾花油的COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍，前調瀰漫令人無法抗拒的淡淡橙花幽香，以及無花果樹撩人的性感芬芳，然後飄送粉香鳶尾花的優雅氣質及樹苔的柔和餘韻。BLACK TIE禮服則是一款中性配方，香草芬芳如羊絨或亮面絲緞般深邃俐落，雪松及樹苔交織出晚裝外套的魅力，最後以鳶尾花的淡雅粉香纏繞身心。

CELINE HAUTE PARFUMERIE，BLACK TIE髮香噴霧 CELINE HAUTE PARFUMERIE，3,600元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，BLACK TIE髮香噴霧 CELINE HAUTE PARFUMERIE，3,600元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，PARADE香氛身體乳，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，PARADE香氛身體乳，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE香氛皂。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE香氛皂。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，COLOGNE CÉLESTE手部身體清潔凝露，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，COLOGNE CÉLESTE手部身體清潔凝露，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，REPTILE香氛身體乳，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，REPTILE香氛身體乳，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，LA PEAU NUE手部身體清潔凝露，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE，LA PEAU NUE手部身體清潔凝露，2,900元。圖／CELINE提供

CELINE 沐浴 魅力

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