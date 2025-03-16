洗沐就能香出高級感！CELINE高訂香水系列新作登場

CELINE高訂香水系列（CELINE HAUTE PARFUMERIE）繼2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香氛精油和香氛沐浴乳後，如今迎來全新手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧，為其沐浴及身體護理系列提供更豐富多元的選擇，讓精緻的沐浴儀式融入日常生活中，為沐浴增添儀式感，與此同時，在柔和的香氛餘韻環繞中喚起個人珍藏記憶。

追溯人類悠久歷史，沐浴、身體護理和香氛歷來被視為完整的護理體驗，全新CELINE高訂香水系列的手部身體清潔凝露及香氛身體乳提供多種香調選擇，包括：PARADE彰顯、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。而髮香噴霧則有PARADE彰顯、REPTILE不羈和BLACK TIE禮服這三種香調可供選擇。