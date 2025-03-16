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FENDI再度攜手Tarout！歡慶百年俏皮插畫重現
FENDI慶祝在2025年歡慶品牌創立百周年，在2025春夏男裝系列二度攜手日本人物角色設計藝術家Tarout，以異想天開、奇思妙想的風格描繪 Fendi家族四代人的故事，推出一系列迷人的插畫。而「Silvia And The Baguette」也躍然一系列包款與配件上，其中獨特的Peekaboo X-Lite Small系列為日本專賣商品。
FENDI在2012年首次與Tarout合作，為配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi設計的Baguette包歡慶問世15周年紀念。他在一款手繪帆布材質的Artist Baguette包款上發揮他俏皮又可愛的敘事插畫，不但將Silvia Venturini Fendi化身卡通人物，另外附有名為《Silvia & Baguette》的插畫故事。
Tarout在這次的合作中，以羅馬 Palazzo FENDI 的有趣場景為主題，描繪出 Silvia Venturini Fendi 與祖父母，也是品牌創辦人 Adele 和 Edoardo Fendi，以及Silvia之女，同時也是FENDI的品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi與她的孩子們一起走過的旅程，在這些場景裡都能欣賞到FENDI的迷人魅力，從水果到吐司和飯糰，還有品牌最經典的Peekaboo和Baguette包款。
FENDI的高級時裝、皮件和配飾也和家族一起成就了這趟旅程：從Baguette和Peekaboo包款，到裝飾帆布飾品、印花真絲襯衫、漁夫帽和包袋上的吊飾，Silvia and The Baguette表現出品牌DNA中豐富的趣味性和藝術表現力。
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