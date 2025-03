FENDI再度攜手Tarout！歡慶百年俏皮插畫重現

FENDI慶祝在2025年歡慶品牌創立百周年,在2025春夏男裝系列二度攜手日本人物角色設計藝術家Tarout,以異想天開、奇思妙想的風格描繪 Fendi家族四代人的故事,推出一系列迷人的插畫。而「Silvia And The Baguette」也躍然一系列包款與配件上,其中獨特的Peekaboo X-Lite Small系列為日本專賣商品。

FENDI在2012年首次與Tarout合作,為配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi設計的Baguette包歡慶問世15周年紀念。他在一款手繪帆布材質的Artist Baguette包款上發揮他俏皮又可愛的敘事插畫,不但將Silvia Venturini Fendi化身卡通人物,另外附有名為《Silvia & Baguette》的插畫故事。

Tarout在這次的合作中,以羅馬 Palazzo FENDI 的有趣場景為主題,描繪出 Silvia Venturini Fendi 與祖父母,也是品牌創辦人 Adele 和 Edoardo Fendi,以及Silvia之女,同時也是FENDI的品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi與她的孩子們一起走過的旅程,在這些場景裡都能欣賞到FENDI的迷人魅力,從水果到吐司和飯糰,還有品牌最經典的Peekaboo和Baguette包款。