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FENDI再度攜手Tarout！歡慶百年俏皮插畫重現

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使目黑蓮演繹「Silvia And The Baguette」系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使目黑蓮演繹「Silvia And The Baguette」系列。圖／FENDI提供

FENDI慶祝在2025年歡慶品牌創立百周年，在2025春夏男裝系列二度攜手日本人物角色設計藝術家Tarout，以異想天開、奇思妙想的風格描繪 Fendi家族四代人的故事，推出一系列迷人的插畫。而「Silvia And The Baguette」也躍然一系列包款與配件上，其中獨特的Peekaboo X-Lite Small系列為日本專賣商品。

FENDI在2012年首次與Tarout合作，為配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi設計的Baguette包歡慶問世15周年紀念。他在一款手繪帆布材質的Artist Baguette包款上發揮他俏皮又可愛的敘事插畫，不但將Silvia Venturini Fendi化身卡通人物，另外附有名為《Silvia & Baguette》的插畫故事。

Tarout在這次的合作中，以羅馬 Palazzo FENDI 的有趣場景為主題，描繪出 Silvia Venturini Fendi 與祖父母，也是品牌創辦人 Adele 和 Edoardo Fendi，以及Silvia之女，同時也是FENDI的品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi與她的孩子們一起走過的旅程，在這些場景裡都能欣賞到FENDI的迷人魅力，從水果到吐司和飯糰，還有品牌最經典的Peekaboo和Baguette包款。

FENDI的高級時裝、皮件和配飾也和家族一起成就了這趟旅程：從Baguette和Peekaboo包款，到裝飾帆布飾品、印花真絲襯衫、漁夫帽和包袋上的吊飾，Silvia and The Baguette表現出品牌DNA中豐富的趣味性和藝術表現力。

FENDI「Silvia And The Baguette」Peekaboo，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」Peekaboo，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」皮革杯架，39,800元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」皮革杯架，39,800元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」Baguette Soft Trunk，80,000元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」Baguette Soft Trunk，80,000元。圖／FENDI提供
FENDI二度攜手日本人物角色設計藝術家 Tarout推出「Silvia And The Baguette」系列。圖／FENDI提供
FENDI二度攜手日本人物角色設計藝術家 Tarout推出「Silvia And The Baguette」系列。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」環保杯及杯套組，7,800元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」環保杯及杯套組，7,800元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」皮革掛飾，14,200元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」皮革掛飾，14,200元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」手拿包，21,400元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」手拿包，21,400元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」購物包，73,400元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」購物包，73,400元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」板鞋，39,800元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」板鞋，39,800元。圖／FENDI提供
FENDI「Silvia And The Baguette」刺繡衛衣，44,800元。圖／FENDI提供
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