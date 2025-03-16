B.DANCE舞團歐陸春季巡演啟程 橫跨西瑞法荷16場

台灣知名當代舞團 B.DANCE 丞舞製作團隊即將展開 2025 歐陸春季巡演，攜兩部口碑佳作《ALICE》與《Before We Say Goodbye》，巡迴西班牙、瑞士、法國、荷蘭四國，進行 16 場演出，持續征服國際舞台。

本次巡演亮點包括受邀登上西班牙巴塞隆納 Dansa Metropolitana（大都會舞蹈節），以及荷蘭 schrit_tmacher 藝術節，與世界頂尖藝文團隊同場共演。此外，B.DANCE 也將前進法國巴黎市中心第13區 Le 13ème Art 劇院，於4月10日至17日進行連續七場演出，以舞蹈作品 《ALICE》帶領歐洲觀眾踏入一場夢幻綺麗的奇幻旅程。

《ALICE》 由B.DANCE藝術總監暨編舞家蔡博丞精心打造，結合當代舞蹈、武術與芭蕾元素，以創新編舞手法重新詮釋經典故事《愛麗絲夢遊仙境》。該作品透過細膩的肢體語言、獨特的視覺設計及充滿戲劇張力的舞蹈編排，探索「莊周夢蝶」般真實與虛幻、夢境與成長的多層次意涵。

B.DANCE自成立以來，以融合東西方舞蹈語彙的獨特風格在國際舞壇嶄露頭角，作品屢獲國際邀演並廣受好評。這次巴黎演出將進一步展現亞洲當代舞蹈的獨特魅力，讓全球觀眾感受來自台灣的藝術能量。