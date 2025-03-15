快訊

榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

鮮乳標示不能妥協！楊儒門：政府要站台灣立場支持農民

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
鮮乳標示不能妥協！楊儒門：政府要站台灣立場支持農民。記者游明煌／攝影
鮮乳標示不能妥協！楊儒門：政府要站台灣立場支持農民。記者游明煌／攝影

鮮乳標示議題引發關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部昨宣布，未來進口乳品將統稱「牛乳」或「羊乳」。農運人士「白米炸彈客」楊儒門今天表示，只要超過14天，不管是從哪個國家進口的牛乳，就是不能叫「鮮乳」，政府要站在「台灣立場」支持農民

楊儒門說，政府不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，最近紐西蘭的牛乳要零關稅，台灣應制定自己的規格，台灣生產的牛乳在14天內，從貨架銷售到消費者買走這個期間點才能叫「鮮乳」。

楊儒門表示，只要超過14天，不管是從紐西蘭、美國、日本或其他國家進口的牛乳，銷售時間一定比14天來得長，不管叫保久乳還是什麼，就是不能叫「鮮乳」這兩個字。

楊儒門認為，「鮮乳」這兩個字在台灣的飲食觀念，就是新鮮的意思，如果只侷限在2周內時，政府就要規範清楚，用任何其他名字加上鮮乳兩字，他們都是反對的，大方向要對，而不是多所妥協，不管對進口商還是進口國家。如果影響到台灣的農業或農民，還是要站在以「台灣立場」去支持農民才是對的。

鮮乳標示爭議引發國內酪農業者以及國外廠商的關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部昨天宣布，未來進口乳品將統稱「牛乳」或「羊乳」，國產乳品則須取得鮮乳標章、CAS、產銷履歷或是動物福利標章，才可標示為「鮮乳」。

農業部 農民 食安

延伸閱讀

取得國產鮮乳標章才能稱「鮮乳」 預計明年7月上路

標示再轉彎！「鮮乳」限國產乳使用 進口僅能稱「牛乳」

楊儒門從白米炸彈客蛻變 新北北海岸友善農作大力推手

大家都只注意蛋白質？但「一件事」才是隱形關鍵！

相關新聞

鮮乳標示不能妥協！楊儒門：政府要站台灣立場支持農民

鮮乳標示議題引發關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部昨宣布，未來進口乳品將統稱「牛乳」或「羊乳」。農運人士「白...

白沙屯媽祖年度紀念酒開搶 神衣、勇帽造型超熱血

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動，將於3月27日開始報名，活動擇定5月2日登轎後隨即出發，展開徒步往返400公里、長...

2025港澳米其林公布 置地文華東方「Amber」晉升三星

《香港澳門米其林指南2025》完整名單正式公佈，今年共有95間餐廳獲得星級肯定，其中包括76間香港餐廳及19間澳門餐廳。...

清新花語隨身戴Swatch Blossom Time腕表 蝴蝶自來

每到四月的春天，繁花的盛開象徵了生機。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日甫發表新款Blossom Time系列表款，以...

會員注意！好市多有4項商品將不能退貨 4月1日起實施

美式連鎖賣場好市多除了商品種類多，價格優惠外，退貨機制完善也是優勢之一。不過最近好市多也公告，從4月1日開始，有4種商品不接受退貨，也沒有2％回饋，要特別注意。

林聰明沙鍋魚頭下周首度進駐LaLaport南港店 菜色推新品

嘉義知名人氣排隊美食小吃林聰明沙鍋魚頭，繼進駐台南三井Outlet、桃園機場展店，上月首度插旗鍋物市場，20日首度進駐台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。