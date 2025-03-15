鮮乳標示不能妥協！楊儒門：政府要站台灣立場支持農民

鮮乳標示議題引發關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部昨宣布，未來進口乳品將統稱「牛乳」或「羊乳」。農運人士「白米炸彈客」楊儒門今天表示，只要超過14天，不管是從哪個國家進口的牛乳，就是不能叫「鮮乳」，政府要站在「台灣立場」支持農民。

楊儒門說，政府不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，最近紐西蘭的牛乳要零關稅，台灣應制定自己的規格，台灣生產的牛乳在14天內，從貨架銷售到消費者買走這個期間點才能叫「鮮乳」。

楊儒門表示，只要超過14天，不管是從紐西蘭、美國、日本或其他國家進口的牛乳，銷售時間一定比14天來得長，不管叫保久乳還是什麼，就是不能叫「鮮乳」這兩個字。

楊儒門認為，「鮮乳」這兩個字在台灣的飲食觀念，就是新鮮的意思，如果只侷限在2周內時，政府就要規範清楚，用任何其他名字加上鮮乳兩字，他們都是反對的，大方向要對，而不是多所妥協，不管對進口商還是進口國家。如果影響到台灣的農業或農民，還是要站在以「台灣立場」去支持農民才是對的。

鮮乳標示爭議引發國內酪農業者以及國外廠商的關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部昨天宣布，未來進口乳品將統稱「牛乳」或「羊乳」，國產乳品則須取得鮮乳標章、CAS、產銷履歷或是動物福利標章，才可標示為「鮮乳」。