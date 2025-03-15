白沙屯媽祖年度紀念酒開搶 神衣、勇帽造型超熱血

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動，將於3月27日開始報名，活動擇定5月2日登轎後隨即出發，展開徒步往返400公里、長達10天9夜的南下雲林北港朝天宮進香之行。味丹企業這次再度攜手白沙屯媽祖，推出3款年度限量紀念酒，向媽祖的溫暖慈悲及勇腳們的無所懼精神，致上最高敬意。

這群身著亮眼黃衫的「勇」字輩，必須經媽祖同意後，才得以承擔護衛媽祖的重責大任，他們不僅是媽祖的隨行護衛，更是整趟進香活動的開路先鋒。這次的「戰酒黑金龍特窖陳高．白沙屯媽祖紀念酒——乙巳」，特別以勇字輩專屬神衣為造型，再以象徵活力、親和與熱心的暖橘色為主色，搭配Q版媽祖神像限量登場，傳達勇腳們追隨媽祖的蓬勃朝氣。而瓶中酒液來自金門酒廠「老金城廠」，於得天獨厚的花崗岩坑道陶甕熟陳千日後，再調和5至10年酒齡的黑金剛陳高才裝瓶，酒體紮實，醬陳香與花果香交織，回味怡暢舒適。

「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖勇腳紀念酒」則採用黃色的「勇帽」造型，正面以大大的「勇」字傳遞「勇往直前」的熱血精神。酒液採用嚴選自金門酒廠「老金城廠」坑道窖藏、甕裝3年的特窖陳高，以豐厚、醇順又有勁道的酒體展現對勇腳們的最高敬意。「戰酒黑金龍特窖陳高．白沙屯媽祖紀念酒——乙巳」與「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖勇腳紀念酒」容量皆為500毫升，酒精度49.9度，自3月24日起在全家便利商店開始預購，單盒建議售價都是1,980元。

此外，粉絲好評不斷的「勇腳紀念酒玻璃瓶裝版」，今年也進行小改款，以「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖勇腳紀念酒——乙巳」的新風貌面世。今年仍以黃色為主軸，並將Q版白沙屯媽祖烙印於瓶身，搭配國際烈酒競賽金牌三連霸的戰酒黑金龍，向所有徒步往返400公里的熱血勇腳們致敬；在7-ELEVEN通路販售的版本，更加碼隨附「限量神衣鑰匙圈」，彷彿白沙屯媽祖隨身庇佑一切平安。

「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖勇腳紀念酒——乙巳」容量600毫升，酒精度46度，即日起於7-ELEVEN、家樂福搶先供應（實際供貨日期依通路為準），每盒建議售價590元。單瓶版本預計4月初於各大菸酒專賣店、4月4日起於全聯福利中心開賣，單瓶售價530元。

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