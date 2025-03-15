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2025港澳米其林公布 置地文華東方「Amber」晉升三星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
《香港澳門米其林指南2025》完整名單正式公佈，今年共有95間餐廳獲得星級肯定，其中69間獲得一星榮耀。圖／摘自米其林官方IG（@michelinguide）
《香港澳門米其林指南2025》完整名單正式公佈，今年共有95間餐廳獲得星級肯定，其中69間獲得一星榮耀。圖／摘自米其林官方IG（@michelinguide）

香港澳門米其林指南2025》完整名單正式公佈，今年共有95間餐廳獲得星級肯定，其中包括76間香港餐廳及19間澳門餐廳。在三星餐廳方面，共有9家餐廳贏得三星桂冠；2間是來自澳門的「譽瓏軒」與「天巢法國餐廳」，以及其他7家位於香港的餐廳，分別是「8 1/2 Otto e Mezzo—— Bombana」、「Amber」、「Caprice」、「富臨飯店」、「志魂」、「旅」以及「唐閣」。其中香港置地文華東方酒店的法料餐廳「Amber」，是今年唯一自二星晉升的新科三星餐廳。

「Amber」由荷蘭籍主廚Richard Ekkebus掌勺，套餐結合法式技巧與各地頂級食材，料理風格精緻輕盈、不含奶製品，且提供素食選擇。主廚Richard Ekkebus表示：「我們的菜單不含乳製品且肉類比例較低，並使用本地有機食材、可持續收獲的海產及公平貿易農產品。我們與製造商合作，開發植物性產品以代替塑膠。更引入厭氧降解系統處理廚餘，其他物料則回收利用。」除了三星榮耀以外，「Amber」今年也同時獲得綠星肯定。

在二星餐廳方面，共有17間餐廳入列，其中包括11間香港餐廳及6間澳門餐廳。香港二星餐廳包括「Arbor」、「廚魔」、「麗晶軒」、「L'Envol」、「龍景軒」、「Noi by Paulo Airaudo」、「Octavium」、「潤」、「Tate」、「天龍軒」以及「營致會館」。 澳門餐廳則包括「杜卡斯」、「譚卉」、「風味居」、「8餐廳」、「淮揚曉宴」以及「永利軒」；其中「譚卉」是今年的新科二星餐廳。

澳門粵菜餐廳「譚卉」主廚譚國鋒擁有40多年經驗，除經典套餐外，更每月推出應時新菜品，非常講究時令。米其林評審員特別推薦以荔枝果木燻烤的「蜜豉燒排骨」，以及從傳統粵菜變奏而來的「燕窩琵琶豆腐」，還有「大閘蟹戈渣外酥內嫩，每一口都是鮮美。」

今年共有69間港澳餐廳獲得一星榮耀，其中58間來自香港，11間位於澳門。在香港一星餐廳的部分，有法式小酒館「Ami」、法料「Plaisance by Mauro Colagreco」、義大利料理「Tuber Umberto Bombana」3家米其林入選餐廳晉升至一星。

在澳門的一星餐廳方面，共有4家餐廳新獲得一星肯定，分別是創新菜餐廳「雅吉」、日料「泓」跟「瑞兆」，以及「鮨吉祥．宮川」壽司。

此外，今年有5間餐廳因為在永續方面的持續努力，獲得綠星肯定，分別是香港的「Amber」（新晉升三星）、「Feuille」（一星）、「摩」（一星），以及 「Roganic」（一星）；澳門則有「澳門旅遊大學教學餐廳」（必比登推介）。

今年共有9間港澳餐廳贏得三星榮耀。圖／摘自米其林官方FB
今年共有9間港澳餐廳贏得三星榮耀。圖／摘自米其林官方FB
澳門的「鮨吉祥．宮川」壽司，是今年的新科一星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
澳門的「鮨吉祥．宮川」壽司，是今年的新科一星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
澳門日料「泓」與香港法料「Plaisance by Mauro Colagreco」，都是今年的新科一星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
澳門日料「泓」與香港法料「Plaisance by Mauro Colagreco」，都是今年的新科一星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
位於香港島灣仔的「甘牌燒鵝」，連續8年獲米其林一星。圖／摘自米其林官方FB
位於香港島灣仔的「甘牌燒鵝」，連續8年獲米其林一星。圖／摘自米其林官方FB
澳門的日料餐廳「瑞兆」，甫入榜就搶下一星。圖／摘自米其林官方FB
澳門的日料餐廳「瑞兆」，甫入榜就搶下一星。圖／摘自米其林官方FB
今年共有69間一星港澳餐廳。圖／摘自米其林官方FB
今年共有69間一星港澳餐廳。圖／摘自米其林官方FB
香港法式小酒館「Ami」與澳門創新菜餐廳「雅吉」是今年的新科一星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
香港法式小酒館「Ami」與澳門創新菜餐廳「雅吉」是今年的新科一星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
香港的義大利料理「Tuber Umberto Bombana」，今年由入選餐廳晉升至一星。圖／摘自米其林官方FB
香港的義大利料理「Tuber Umberto Bombana」，今年由入選餐廳晉升至一星。圖／摘自米其林官方FB
今年有5間港澳餐廳獲得綠星肯定。圖／摘自米其林官方FB
今年有5間港澳餐廳獲得綠星肯定。圖／摘自米其林官方FB
今年共有17間二星港澳餐廳。圖／摘自米其林官方FB
今年共有17間二星港澳餐廳。圖／摘自米其林官方FB
香港置地文華東方酒店法料餐廳「Amber」，是今年唯一自二星晉升的新科三星餐廳。圖／摘自米其林官方IG（@michelinguide）
香港置地文華東方酒店法料餐廳「Amber」，是今年唯一自二星晉升的新科三星餐廳。圖／摘自米其林官方IG（@michelinguide）
澳門粵菜餐廳「譚卉」是今年唯一新科二星餐廳。圖／摘自米其林官方FB
澳門粵菜餐廳「譚卉」是今年唯一新科二星餐廳。圖／摘自米其林官方FB

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