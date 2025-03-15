2025港澳米其林公布 置地文華東方「Amber」晉升三星

《香港澳門米其林指南2025》完整名單正式公佈，今年共有95間餐廳獲得星級肯定，其中包括76間香港餐廳及19間澳門餐廳。在三星餐廳方面，共有9家餐廳贏得三星桂冠；2間是來自澳門的「譽瓏軒」與「天巢法國餐廳」，以及其他7家位於香港的餐廳，分別是「8 1/2 Otto e Mezzo—— Bombana」、「Amber」、「Caprice」、「富臨飯店」、「志魂」、「旅」以及「唐閣」。其中香港置地文華東方酒店的法料餐廳「Amber」，是今年唯一自二星晉升的新科三星餐廳。

「Amber」由荷蘭籍主廚Richard Ekkebus掌勺，套餐結合法式技巧與各地頂級食材，料理風格精緻輕盈、不含奶製品，且提供素食選擇。主廚Richard Ekkebus表示：「我們的菜單不含乳製品且肉類比例較低，並使用本地有機食材、可持續收獲的海產及公平貿易農產品。我們與製造商合作，開發植物性產品以代替塑膠。更引入厭氧降解系統處理廚餘，其他物料則回收利用。」除了三星榮耀以外，「Amber」今年也同時獲得綠星肯定。

在二星餐廳方面，共有17間餐廳入列，其中包括11間香港餐廳及6間澳門餐廳。香港二星餐廳包括「Arbor」、「廚魔」、「麗晶軒」、「L'Envol」、「龍景軒」、「Noi by Paulo Airaudo」、「Octavium」、「潤」、「Tate」、「天龍軒」以及「營致會館」。 澳門餐廳則包括「杜卡斯」、「譚卉」、「風味居」、「8餐廳」、「淮揚曉宴」以及「永利軒」；其中「譚卉」是今年的新科二星餐廳。

澳門粵菜餐廳「譚卉」主廚譚國鋒擁有40多年經驗，除經典套餐外，更每月推出應時新菜品，非常講究時令。米其林評審員特別推薦以荔枝果木燻烤的「蜜豉燒排骨」，以及從傳統粵菜變奏而來的「燕窩琵琶豆腐」，還有「大閘蟹戈渣外酥內嫩，每一口都是鮮美。」

今年共有69間港澳餐廳獲得一星榮耀，其中58間來自香港，11間位於澳門。在香港一星餐廳的部分，有法式小酒館「Ami」、法料「Plaisance by Mauro Colagreco」、義大利料理「Tuber Umberto Bombana」3家米其林入選餐廳晉升至一星。

在澳門的一星餐廳方面，共有4家餐廳新獲得一星肯定，分別是創新菜餐廳「雅吉」、日料「泓」跟「瑞兆」，以及「鮨吉祥．宮川」壽司。