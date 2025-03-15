快訊

28歲年輕警猝逝！中午才和同事去跑步 女友晚間驚見他倒地亡

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

聽新聞
0:00 / 0:00

清新花語隨身戴Swatch Blossom Time腕表 蝴蝶自來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以花卉為主題的Swatch Blossom Time系列表款，以花入表，似有花香、隨身芬芳。圖／Swatch提供
以花卉為主題的Swatch Blossom Time系列表款，以花入表，似有花香、隨身芬芳。圖／Swatch提供

每到四月的春天，繁花的盛開象徵了生機。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日甫發表新款Blossom Time系列表款，以玉蘭花、番紅花、非洲菊與山茶花為主題，輕快迎向生命中的每一刻精湛綻放。

花語帶有「高貴、愛意與純潔」的玉蘭花出現在Petal Bliss表款的銀色面盤內，具象但簡約的雕刻花紋，內斂且時尚，適合每日造型。Petal Frenzy手表表面則有著番紅花的剪影，藍色的視覺象徵了個人的成就，將可選擇金屬表帶或藍色皮表帶。花語為「清雅、高潔」的非洲菊，是Petal Swirl表款的花卉主題，並無形中提醒著友誼、信任的可貴，加上黃色非洲菊的明亮色彩，無形中為心靈補充滿滿正能量。第四只主題的Petal Charm則以傳遞完美、愛與永恆的山茶花為元素，並提供金屬表帶與粉色皮表帶兩種選擇，俐落或柔美？自由造型搭配。

Blossom Time系列表款全數合計四主題、六款手表，表款悉數使用瑞士石英機芯，簡約面盤中顯示了時鐘與分鐘，表圈上並有5分鐘刻度，讓人更直覺地規劃時間、掌握生活節奏。全數款式已於即日起在全台Swatch門市與Swatch官方網站、同步銷售，皮帶款售價4,150元，金屬表帶款售價則為4,850元。

Swatch Blue Petal Promise表款，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Blue Petal Promise表款，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Blossom Time系列Petal Frenzy番紅花、Petal Charm山茶花表款，將有皮表帶、金屬表帶兩種選擇。圖／Swatch提供
Swatch Blossom Time系列Petal Frenzy番紅花、Petal Charm山茶花表款，將有皮表帶、金屬表帶兩種選擇。圖／Swatch提供
33毫米的輕巧尺寸，讓Swatch Blossom Time系列表款輕巧隨身。圖／Swatch提供
33毫米的輕巧尺寸，讓Swatch Blossom Time系列表款輕巧隨身。圖／Swatch提供
具明亮色彩的Swatch Petal Swirl手表，為每日的正能量、活力充電。圖／Swatch提供
具明亮色彩的Swatch Petal Swirl手表，為每日的正能量、活力充電。圖／Swatch提供

售價 瑞士 非洲

延伸閱讀

「黑潮」十年強勢回歸！OMEGA推全新海馬世界時區表

浪琴博物館長再度訪台 190年時光經典表款親解密

「薄胎」陶藝如蝴蝶翅膀輕薄 陶博館即起展出溫潤蝶衣

以東京為名！King Seiko全新VANAC系列 定格魔幻一瞬

相關新聞

清新花語隨身戴Swatch Blossom Time腕表 蝴蝶自來

每到四月的春天，繁花的盛開象徵了生機。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日甫發表新款Blossom Time系列表款，以...

會員注意！好市多有4項商品將不能退貨 4月1日起實施

美式連鎖賣場好市多除了商品種類多，價格優惠外，退貨機制完善也是優勢之一。不過最近好市多也公告，從4月1日開始，有4種商品不接受退貨，也沒有2％回饋，要特別注意。

林聰明沙鍋魚頭下周首度進駐LaLaport南港店 菜色推新品

嘉義知名人氣排隊美食小吃林聰明沙鍋魚頭，繼進駐台南三井Outlet、桃園機場展店，上月首度插旗鍋物市場，20日首度進駐台...

《封神第二部：戰火西岐》「女將軍」鄧嬋玉是最大亮點 還有令人心痛的愛情故事

只是很可惜，這愛情還沒能開始就已經結束，真是淒美又使人心痛。

GD戒指這裡買！入手義大利百年珠寶太佛心 2萬元有找

在美學與奢華的世界裡，義大利向來擁有時裝、珠寶、生活風格與工業設計的鮮明發語權。義大利高級珠寶品牌Buccellati近...

簡直數學題！台北希爾頓逸林推「6,840種威士忌飲品」

是喝酒？還是解數學題？台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧即日起至4月30日推出有趣的「威士忌套組」，賓客可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。