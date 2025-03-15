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清新花語隨身戴Swatch Blossom Time腕表 蝴蝶自來
每到四月的春天，繁花的盛開象徵了生機。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日甫發表新款Blossom Time系列表款，以玉蘭花、番紅花、非洲菊與山茶花為主題，輕快迎向生命中的每一刻精湛綻放。
花語帶有「高貴、愛意與純潔」的玉蘭花出現在Petal Bliss表款的銀色面盤內，具象但簡約的雕刻花紋，內斂且時尚，適合每日造型。Petal Frenzy手表表面則有著番紅花的剪影，藍色的視覺象徵了個人的成就，將可選擇金屬表帶或藍色皮表帶。花語為「清雅、高潔」的非洲菊，是Petal Swirl表款的花卉主題，並無形中提醒著友誼、信任的可貴，加上黃色非洲菊的明亮色彩，無形中為心靈補充滿滿正能量。第四只主題的Petal Charm則以傳遞完美、愛與永恆的山茶花為元素，並提供金屬表帶與粉色皮表帶兩種選擇，俐落或柔美？自由造型搭配。
Blossom Time系列表款全數合計四主題、六款手表，表款悉數使用瑞士石英機芯，簡約面盤中顯示了時鐘與分鐘，表圈上並有5分鐘刻度，讓人更直覺地規劃時間、掌握生活節奏。全數款式已於即日起在全台Swatch門市與Swatch官方網站、同步銷售，皮帶款售價4,150元，金屬表帶款售價則為4,850元。
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